Μαρόκο: Σεισμός 7 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο - Τεράστιες καταστροφές (βίντεο)

Τουλάχιστον 296 είναι οι νεκροί και 153 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας. Όπως μετέδωσαν μαροκινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη χώρα.

Το δίκτυο Al Arabiya αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν. Πέντε μέλη μιας οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά από ερείπια σπιτιού στην πόλη Ντεμνάτ, μετέδωσε νωρίτερα.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) ήταν μεγέθους 7 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

EARTHQUAKE IN MOROCCO: Several buildings collapsed during the earthquake, especially between Agadir and Marrakech. pic.twitter.com/psAdnl3YGb

— Spectral News (@spectral_news) September 8, 2023