Ουγγαρία: Δύο νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης

Αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροβατικής επίδειξης χθες Κυριακή στην Ουγγαρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δυο επιβαίνοντες και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι στο έδαφος.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πέρα από τον πιλότο, επέβαινε ένας επιβάτης στο αεροσκάφος (...) Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε η ουγγρική αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

