Ισπανία: Αεροπλάνο έφτασε στο Μπιλμπάο με 111 επιβάτες αλλά... καμία βαλίτσα

Αεροπλάνο που είχε απογειωθεί από την Ζυρίχη για την Ισπανία έφθασε στον προορισμό του χωρίς να μεταφέρει ούτε μια βαλίτσα, μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης, με την αεροπορική εταιρεία να το αποδίδει στις ελλείψεις σε προσωπικό εδάφους.

Οι επιβάτες των Ελβετικών Αερογραμμών που είχαν προορισμό την πόλη Μπιλμπάο της βόρειας Ισπανίας έφθασαν χθες το απόγευμα μπροστά από τον ιμάντα μεταφοράς αποσκευών και περίμεναν μάταια για περισσότερες από δύο ώρες να εμφανιστούν οι βαλίτσες τους, έγραψε η εφημερίδα Blick.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Κέιβιν Αμπαλάμ επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος το οποίο η Swiss χρησιμοποιούσε για λογαριασμό των αερογραμμών Edelweiss είχε αναχωρήσει με 111 επιβάτες, αλλά καμία βαλίτσα. «Υπήρχαν ελλείψεις σε προσωπικό εδάφους», δήλωσε στο AFP και πρόσθεσε ότι το πλήρωμα περίμενε να διορθωθεί η κατάσταση. Αλλά έπειτα από "μια ώρα και 16 λεπτά η κατάσταση παρέμενε ίδια και για λειτουργικούς λόγους αποφασίσαμε να πετάξουμε για το Μπιλμπάο χωρίς τις βαλίτσες".

Ο λόγος, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν ότι έπρεπε να παραλάβουν επιβάτες στο Μπιλμπάο και να επιστρέψει το αεροπλάνο στη Ζυρίχη πριν κλείσει το αεροδρόμιο για την νύχτα. «Κατανοούμε ότι η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τους εμπλεκόμενους και φυσικά λυπούμαστε για την αναστάτωση», είπε.

