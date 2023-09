Λιβύη - κακοκαιρία: Έχει εξαφανιστεί το 1/4 της πόλης Ντέρνα - Χιλιάδες οι νεκροί (βίντεο)

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την κατάσταση που επικρατεί στην Ντέρνα, την πόλη - λιμάνι της Λιβύης μετά το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Daniel. Δύο φράγματα έσπασαν με αποτέλεσμα πάνω από 5.300 άνθρωποι να χάσουν η ζωή τους και περισσότεροι από 10.000 να αγνοούνται. Το 1/4 της πόλης, σύμφωνα με το Reuters, έχει εξαφανιστεί και έχει βυθιστεί στη λάσπη. Η κατάσταση είναι τραγική καθώς ολόκληρες γειτονιές είχαν ισοπεδωθεί και πολλά πτώματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Dozens of bodies recovered by emergency workers were laid outside a medical complex in Derna, the city hardest hit by flooding in eastern Libya. 700 victims have already been buried and around 10,000 are reported still missing#LibyaFloods #libyapic.twitter.com/Z5vVST5ng7 — MrDeepak (@X_MrDeepak) September 13, 2023

«Τα πτώματα βρίσκονται παντού - στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε ο Χέκιμ Σικουάτ, υπουργός πολιτικής αεροπορίας, στο Reuters, μετά από επίσκεψή του στην πόλη. «Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι το 25% της πόλης έχει εξαφανιστεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και να ουρλιάζουν την ώρα που τόνοι από λάσπη έχουν καταπιεί τα σπίτια τους.

Χείμαρροι παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.



More apocalyptic scenes emerging from Derna, Libya courtesy of ليبيا الأحرار The scale and level of destruction is hard to comprehend. Local reports suggest that 25% of the city has been destroyed or severely damaged. Death toll now exceeds 3,500. pic.twitter.com/PnVyMyTh3x — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 12, 2023

Το πριν και το μετά της Ντέρνα μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας

Η Ντέρνα στις 2 Σεπτεμβρίου

Image

Η Ντέρνα μετά την κακοκαιρία

Image

