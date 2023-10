Είκοσι αρχαία μνημεία της ανθρωπότητας «ζωντανεύουν» με εικονική ανακατασκευή (βίντεο)

Πώς ήταν 20 από τα διασημότερα αρχαία μνημεία της ανθρωπότητας πριν καταστραφούν παρουσιάζει σε μία σειρά από εντυπωσιακά βίντεο το Culture Critic στα social media.

Ο Παρθενώνας, ο Κολοσσός της Ρόδου, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού και τα άλλα θαύματα του κόσμου «ζωντανεύουν» με εικονική ανακατασκευή.

Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο

A thread of 20 ancient sites and wonders brought to life by virtual reconstructions 🧵

1. The Colossus of Rhodes, Rhodes, Greece (c.280 BC) pic.twitter.com/TM7Le7XXCg

— Culture Critic (@Culture_Crit) October 20, 2023