Θαρραλέος αγρότης στην Ταϊλάνδη ταΐζει 10.000 κροκόδειλους κάθε ημέρα

Ένας ατρόμητος εργάτης ενδεχομένως να έχει μια από τις πιο επικίνδυνες εργασίες στον κόσμο: να ταΐζει ωμό κρέας σε 10.000 νηστικούς κροκόδειλους κάθε μέρα. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 15 Αυγούστου στο αγρόκτημα του στο Nakhon Pathom της Ταϊλάνδης, διακρίνεται ο τολμηρός άνδρας να μεταφέρει με άνεση τελάρα με ωμό κρέας ανάμεσα στις μάντρες, ενώ τα κοπάδια των πεινασμένων αρπακτικών με τα επικίνδυνα και κοφτερά δόντια να τρέχουν στα πόδια του.

Οι κροκόδειλοι, είναι διαφόρων ηλικιών, καθώς το «κοπάδι» περιλαμβάνει μικρά νεογέννητα μέχρι τεραστίων διαστάσεων ενήλικες

Ο εργάτης, ο οποίος ονομάζεται Siangjong, κάθε ημέρα, επισκέπτεται τη φάρμα με τους χιλιάδες τρομακτικούς κροκόδειλους και αναλαμβάνει το κομμάτι της σίτισης τους. Τα ρούχα του δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως προστατευτικά, καθώς φοράει, μια απλή μπλούζα και ένα απλό παντελονι με λαστιχιένιες μπότες, αμφίεση που παραπέμπει σε μια ίσως πιο «καθημερινή» αγροτική εργασία.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται ο ίδιος, μόνος του να κουβαλάει ένα βαρύ κουβά γεμάτο με ωμό κρέας μέσα στα κλουβιά. Οι κροκόδειλοι, είναι διαφόρων ηλικιών, καθώς το «κοπάδι» περιλαμβάνει μικρά νεογέννητα μέχρι τεραστίων διαστάσεων ενήλικες, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία το φαγητό τους.

Το γεγονός ότι οι κροκόδειλοι επιτρέπουν στον Siangjong να κινείται ελεύθερα στο χώρο όπου μένουν χωρίς να αισθάνονται κίνδυνο και χωρίς να απειλούν με τη σειρά τους τη ζωή του, είναι απορίας άξιον. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σέβονται και δεν δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει.

Δείτε το βίντεο:

This is what feeding fresh meat to thousands of hungry crocodiles looks like for this brave farmer. pic.twitter.com/kshYeEaQ7n

— USA TODAY (@USATODAY) October 16, 2023