Αυτό είναι το σνακ που πολεμά την «κακή» χοληστερίνη!

Τα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας έφεραν στον προσκήνιο μια απλή αλλά ισχυρή λύση για να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές σε καθημερινά σνακ χωρίς πολύ κόπο ή αμφιβολίες.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition, εξέτασε την επίδραση της αντικατάστασης των συνηθισμένων σνακ με μια πιο υγιεινή επιλογή σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου.

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης καρδιοπάθειας, διαβήτη τύπου 2 και εγκεφαλικού. Συνήθως περιλαμβάνει υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξημένα επίπεδα σακχάρου, χαμηλή «καλή» HDL χοληστερίνη, αυξημένα τριγλυκερίδια.

Η μελέτη και τα αποτελέσματά της: Ποιο είναι αυτό το ευεργετικό σνακ;

Στη μελέτη συμμετείχαν 138 ενήλικες ηλικίας 25 έως 70 ετών, όλοι με τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για το μεταβολικό σύνδρομο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α: Αντικατέστησε τα συνηθισμένα σνακ με περίπου 56 γραμμάρια (περίπου 2 χούφτες) καρυδιών πεκάν καθημερινά.

Ομάδα Β (ομάδα ελέγχου): Συνέχισε τη συνηθισμένη διατροφή της χωρίς αλλαγές.

Μετά από 12 εβδομάδες, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά για την Ομάδα Α:

Μείωση συνολικής χοληστερίνης κατά 5%.

Μείωση LDL («κακής» χοληστερίνης) κατά 6%.

Μείωση τριγλυκεριδίων κατά 8%.

Μείωση μη-HDL χοληστερίνης κατά 7%.

Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής κατά 17%.

Γιατί τα καρύδια πεκάν;

Τα καρύδια πεκάν είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως:

αντιοξειδωτικά

φυτικές ίνες

ακόρεστα λιπαρά οξέα

και πολυφαινόλες.

Αυτά τα στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του μεταβολισμού, της καρδιαγγειακής υγείας και της πέψης.

Η Κριστίνα Πέτερσεν, συν-συγγραφέας της μελέτης, σημειώνει ότι η βελτίωση της διατροφής — με περισσότερες θερμίδες από πολυακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και πολυφαινόλες — συνέβαλε στην παρατηρηθείσα μείωση της LDL χοληστερίνης.

Τι αναφέρουν άλλες έρευνες;

Οι ευεργετικές ιδιότητες των πεκάν επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες μελέτες. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nutrients έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση μιας χούφτας ξηρών καρπών, όπως τα πεκάν, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Επιπλέον, οι ξηροί καρποί έχουν συσχετιστεί με τη μείωση της φλεγμονής, τη βελτίωση της πέψης, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη μείωση της θνησιμότητας.

Η ενσωμάτωση πεκάν ως καθημερινού σνακ δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές στη διατροφή μας ενώ είναι νόστιμα και εύκολα στη χρήση, γεγονός που τα κάνει ιδανική επιλογή για όλους, εκτός αν έχετε αλλεργία.

Επόμενη φορά που θα βρεθείτε να ψάχνετε «τι να φάω για σνακ», σκέψου τα πεκάν — ένα μικρό αλλά πανίσχυρο βήμα προς μια πιο υγιή καρδιά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πηγή: vita.gr

