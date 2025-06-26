Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο στη συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Κατάμεστο ήταν το βράδυ της Τετάρτης (25/06) το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία που ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Tην συναυλία - αφιέρωμα, με τίτλο «Κοντά σας όλη μου η ζωή», άνοιξε με ομιλία του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τραγούδι και αγώνας θα γίνουν ένα»

«Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, χωρίς να το έχουμε προβλέψει – άλλοι φρόντισαν γι’ αυτό – γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του Μίκη όπως εκείνος θα το ήθελε: τραγούδι και αγώνας θα γίνουν ένα», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην καλλιτεχνική, αλλά και πολιτική διαδρομή του Μίκη Θεοδωράκη, από την Αντίσταση και τις εξορίες μέχρι τη διεθνή του πορεία και την προσφορά του στο λαϊκό και πολιτικό τραγούδι.

Στην εξέδρα ανέβηκε και η Μαργαρίτα Θεοδωράκη όπου ευχαρίστησε τους χιλιάδες που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο. «Αν ήταν σήμερα εδώ ο Μίκης θα τραγουδούσε για την Παλαιστίνη. Γι΄αυτό αφιερώνουμε τη συναυλία στην Παλαιστίνη, ενώνουμε τις φωνές μας και φωνάζουμε δυνατά "Λευτεριά στην Παλαιστίνη"», είπε η κόρη του μουσικοσυνθέτη.

Στη συναυλία υπήρξαν και μια σειρά από δράσεις και συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό και τους άλλους λαούς που «δοκιμάζονται από την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα». Πρόκειται για τη συναυλία στην αρχική σύνθεση της οποίας υπήρχε και η Γλυκερία, η οποία «κόπηκε» μετά τη συναυλία της στο Ισραήλ.

Ερμηνεύουν στη συναυλία (με αλφαβητική σειρά): Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παντελής Θαλασσινός, Άγγελος Θεοδωράκης, Βιολέτα Ίκαρη, Βασίλης Λέκκας, Μανώλης Μητσιάς, Κώστας Μακεδόνας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Παναγιώτης Πετράκης, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Διονύσης Τσακνής, Τάνια Τσανακλίδου, Μαρία Φαραντούρη, «Κοινοί Θνητοί».

