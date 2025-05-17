Στο Βατικανό για την ενθρόνιση του Πάπα Λέοντος 14ου η Σοφία Ζαχαράκη

Στο Βατικανό, για την τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα την Κυριακή 18 Μαΐου θα μεταβεί η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο.

Στην ελληνική αποστολή μετέχει και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί και, μετά την ολοκλήρωσή της, η υπουργός θα έχει ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πάπα για να τον συγχαρεί εκ μέρους της κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο "Μανόλο" στον Άγιο Νικόλαο - Προετοιμασία στο ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο (βίντεο)

Κνωσός: Απομακρύνθηκαν τα θραύσματα από την τοιχογραφία - Κατακραυγή για την κατάντια του μνημείου

Αυτή είναι η 27χρονη γιατρός που σκοτώθηκε στο τροχαίο