Στο Βατικανό για την ενθρόνιση του Πάπα Λέοντος 14ου η Σοφία Ζαχαράκη
clock 17:24 | 17/05/2025
Στο Βατικανό, για την τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα την Κυριακή 18 Μαΐου θα μεταβεί η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο.

Στην ελληνική αποστολή μετέχει και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί και, μετά την ολοκλήρωσή της, η υπουργός θα έχει ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πάπα για να τον συγχαρεί εκ μέρους της κυβέρνησης.

