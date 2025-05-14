«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ο «ψευταράκος» του Μαξίμου σε νέες περιπέτειες

«Πυρά» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το πόρισμα του ΕΜΠ για τα Τέμπη. «Κανείς πια δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον κ. Μαρινάκη. Έχει καταντήσει ο "ψευταράκος" του Μαξίμου. Ποιον Μαρινάκη να πιστέψουμε;», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, στην ανακοίνωσή του.

Και συνεχίζει: «Τον Μαρινάκη που διαφήμιζε ως "ευαγγέλιο" το επίσημο κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που έκανε λόγο για "άγνωστο καύσιμο", τον Μαρινάκη που υπερασπιζόταν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι "το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό" ή τον Μαρινάκη του σήμερα που μετά την πραγματογνωμοσύνη Καρώνη έβγαλε απόφαση για την τραγωδία των Τεμπών πριν τη Δικαιοσύνη;

Το ΠΑΣΟΚ έλεγξε και θα συνεχίσει να ελέγχει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, για τις κυβερνητικές παραλείψεις ενώ γνώριζαν την ελλιπή ασφάλεια στο δίκτυο, για την απόφαση και χρηματοδότηση της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος χωρίς την άδεια της Δικαιοσύνης».

Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1: Aφωνία του ΠΑΣΟΚ μετά το πόρισμα του ΕΜΠ

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα σήμερα, «πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ αλλά και της «αφωνίας» Ανδρουλάκη μετά το πόρισμα Καρώνη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Μπρα ντε φερ», με τους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή, επισημαίνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ των παλιών ετών είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη διολίσθησε με τις πιο ακραίες φωνές του λαϊκισμού». «Βγαίνει το πόρισμα του ΕΜΠ και έχουμε αφωνία από τον Νίκο Ανδρουλάκη; Πού είναι ο Ανδρουλάκης 24 ώρες μετά;», διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε, δε, ότι η στάση ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας ήταν αναμενόμενη, αλλά «για το ΠΑΣΟΚ απογοητευτήκαμε».

Ειδικότερα, σχετικά με τη στάση του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «ενώ παρουσιαζόταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό μία μέρα πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο, με σκοπό να οργίσει παραπάνω την κοινωνία και μετέτρεψε μια πιθανολόγηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σε βεβαιότητα. Δεν περίμενε το Πολυτεχνείο, τη Δικαιοσύνη και προανήγγειλε το κορυφαίο κοινοβουλευτικό εργαλείο, την πρόταση δυσπιστίας για να ρίξει την κυβέρνηση». Πρόσθεσε πως «είναι χαώδης η διαφορά» με τον πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης «περιμένει τους επίσημους πραγματογνώμονες να αποφανθούν και τη Δικαιοσύνη και καλά κάνει, δεν παίρνει θέση. Ο κ. Ανδρουλάκης προαναγγέλλει μια πρόταση δυσπιστίας σε μια πιθανολόγηση. Βγαίνει χθες το πόρισμα του ΕΜΠ, το επίσημο πόρισμα της Δικαιοσύνης, και έχουμε αφωνία 24 ωρών από τον κ. Ανδρουλάκη. Πού χάθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, που σε άλλες περιπτώσεις έβγαινε live στην τηλεόραση; Πού είναι ο κ. Ανδρουλάκης, δεν πρέπει να βγει και να μιλήσει, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης», τόνισε.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση κατηγοριών, είπε: «Το μόνο πράγμα που έχει αξία από το πόρισμα Καρώνη είναι ότι κλονίστηκε ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία της αντιπολίτευσης άρα έχουμε πολύ -πολύ μικρή ως ελάχιστη αξιοπιστία τα όσα πούνε με βάση τη στάση που είχαν η οποία διαψεύστηκε τους προηγούμενους μήνες σε σχέση με το θέμα της έκρηξης. Σημασία έχει αυτός που λέει κάτι και γράφει κάτι πόσο αξιόπιστος είναι, η αξιοπιστία τους είναι στο ΝΑΔΙΡ. Για να απαντήσουμε για μια πρόταση πρέπει να την έχουμε διαβάσει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι περιμένουμε να κατατεθεί άρα είναι λάθος να τοποθετηθούμε».

Και συμπλήρωσε: «Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση ότι επειδή ένας υφιστάμενος κατηγορείται για κακούργημα πρέπει και ο προϊστάμενός του εν προκειμένω ο κ. Καραμανλής ή κάποιος άλλος υπουργός υφυπουργός να κατηγορηθεί και πάλι για κακούργημα ούτε νομικά ούτε λογικά στέκει. Είναι εκτός οποιασδήποτε νομικής ή κοινής λογικής. Το κάθε φυσικό πρόσωπο είτε είναι υπουργός είτε υφυπουργός είτε γενικός γραμματέας είτε υπάλληλος αξιολογείται ποινικά ξεχωριστά με βάση τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αφορούν το πρόσωπο αυτό και μόνο. Εάν ένα πρόσωπο το οποίο κατηγορείται -μιλάμε σε ποινικό επίπεδο -για αυτό που κατηγορείται η κατηγορία αυτή έχει να κάνει για παράδειγμα με κάποιες εντολές που θα έπρεπε να πάρει ή δεν πήρε, κάποια πράγματα που έγιναν ή δεν έγιναν αυτό είναι κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, εγώ δεν λεω ότι αποκλείεται ένας υφιστάμενος να κατηγορηθεί και αποκλείεται ο προϊστάμενος να κατηγορηθεί αλλά δεν είναι κανόνας. Άρα πρέπει κάθε πρόσωπο να το αξιολογούμε ξεχωριστά και για να υπάρχει κακούργημα σε έναν υπουργό εν προκειμένω πρέπει να αποδειχθεί δόλος. Δεν παίρνω θέση αλλά το να προδικάζουμε ένα κακούργημα επειδή θέλουμε να κάνουμε πολιτική δεν βοηθάει στην υπόθεση, ας περιμένουμε».

