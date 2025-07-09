Κυριάκος Μητσοτάκης: «Όταν απευθύνεστε στη ΝΔ, δεν θα χρησιμοποιείτε τον όρο γαλάζια συμμορία»

Στην «επίθεση» που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του στην Ολομέλεια.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για «διαχρονικές αμαρτίες πολλών κυβερνήσεων», θίγοντας και τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ «στην οικοδόμηση πελατειακών σχέσεων στην Κρήτη» την περίοδο που κυβέρνησε τη χώρα.

«Θα έχουμε πολλά να πούμε κ. Ανδρουλάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά για το ποιος προσπάθησε, για το ποιος δεν προσπάθησε, για το πότε ξεκίνησε η τεχνική λύση, για τις διαχρονικές αμαρτίες πολλών κυβερνήσεων, για τον ρόλο του δικού σας κόμματος στην οικοδόμηση πελατειακών σχέσεων στην αγαπημένη μας Κρήτη τη δεκαετία του ’80 του ’90 και του 2000» είπε συγκεκριμένα.

Χαρακτήρισε δε «βαθύτατα προσβλητικό» τον όρο «γαλάζια συμμορία» που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα. Αλλά κ. Ανδρουλάκη – σας παρακαλώ. Σας θεωρώ έναν νέο και ευπρεπή πολιτικό. Κύριε Ανδρουλάκη, όταν θα απευθύνεστε σε αυτή την παράταξη δεν θα χρησιμοποιείτε τον όρο γαλάζια συμμορία. Είναι βαθύτατα προσβλητικός για μία παράταξη, δεν τον αποδέχομαι και πάντως δεν τον αποδέχομαι από ένα κόμμα που έχει στιγματίσει την ελληνική πολιτική ζωή με τον τρόπο που το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ» αντέτεινε.

Απαντώντας στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη για τα μέτρα που ανακοίνωσε για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός είπε: «Αν κατάλαβα καλά λέτε κ. Ανδρουλάκη να μην προχωρήσουμε σε αναστολή ασύλου γιατί πολλοί από αυτούς που έρχονται δεν δικαιούνται άσυλο, άρα πρέπει να επιστραφούν. Ο λόγος που η χώρα προχωρά από αύριο σε αναστολή της εξέτασης ασύλου έχει να κάνει με το μήνυμα που στέλνουμε στους διακινητές και τους πελάτες τους. Θα γνωρίζουν ότι αν καταφέρουν να φτάσουν στην Ελλάδα θα παραμείνουν σε κλειστή δομή χωρίς να εξεταστεί η αίτησή τους. Αυτό το μήνυμα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να δράσει αποτρεπτικά».

«Πυρά» σε Κωνσταντοπούλου: «Ανήκετε στη συνομοταξία της λογικής ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα»

Στο σημείο αυτό, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αντέδρασε από τα έδρανα της Βουλής, σχολίασε: «Εσείς μπορεί να έχετε δική σας άποψη. Ανήκετε εξάλλου στη συνομοταξία της λογικής ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Τη δοκιμάσαμε αυτή τη συνταγή. Απέτυχε οικτρά. Ακολουθούμε μία αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό. Στηρίζουμε και τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν υπονομεύουμε τους ενστόλους μας για να έρχεστε εσείς και να τους κρεμάτε στα μανταλάκια για να κάνετε το δικό σας πολιτικό παιχνίδι».

Ο κ. Μητσοτάκης αντέκρουσε και τις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες: «Όπως γνωρίζετε κ. Ανδρουλάκη η χώρα μας έχει γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κατά συνέπεια πάντα κατέβαλε αυξημένο τίμημα στήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι πολύ πιο θωρακισμένες από ό,τι το 2019. Η ρήτρα διαφυγής δίνει στη χώρα μας έναν περιορισμένο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν αφορά το χρέος αυτό. Εμείς έχουμε ούτως ή αλλιώς πλεόνασμα. Από το πλεόνασμα τρώμε για να στηρίξουμε τις αμυντικές δαπάνες. Εχουμε 3% αμυντικές δαπάνες και ταυτόχρονα πλεόνασμα κ. Ανδρουλάκη. Αυτό θα πει συνετή δημοσιονομική πολιτική».

«Συμφωνείτε με την ευρωπαϊκή πολιτική για την στήριξη της άμυνας;»

Κάλεσε δε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει αν συμφωνεί η όχι με την ευρωπαϊκή πολιτική για την στήριξη της άμυνας: «Καλό είναι να μας πείτε αν συμφωνείτε συνολικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την στήριξη της ευρωπαϊκής άμυνας και αν η Ελλάδα κάνει καλά και επενδύει στην άμυνα εκσυγχρονίζοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και στηρίζοντας το προσωπικό» ανέφερε.

«Κάνατε πίσω και δεν οριοθετήσατε την ΑΟΖ με τη Λιβύη όταν είχατε τη δυνατότητα»

Απαντώντας στη συνέχεια στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη για την εξωτερική πολιτική είπε: «Αν κατάλαβα καλά περίπου μας κατηγορήσατε για τον εμφύλιο στη Λιβύη. Αυτή η κυβέρνηση ασκεί πραγματική ενεργητική εξωτερική πολιτική επί του πεδίου. Διότι όταν εμείς διαπραγματευόμαστε και χορηγούμε δυνατότητα έρευνες σε μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς νότια της Κρήτης αυτό σημαίνει ότι έμπρακτα αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Γιατί ήρθαν σε εμάς και δεν πήγαν στους Λίβυους; Γιατί οι Λίβυοι, παρά τις διαφορές που έχουμε, όταν προκήρυξαν τα δικά τους οικόπεδα σεβάστηκαν τη μέση γραμμή; Αυτό δεν είναι αναγνώριση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων;» διερωτήθηκε και σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ ήταν ωραίος στα χαρτιά, αλλά εμείς τον εφαρμόσαμε στην πράξη. Δεν θυμάμαι να κάνατε πολλά στον τομέα αυτό, ούτε θυμάμαι όσο ήσασταν κυβέρνηση κ. Γερουλάνε – το 2010 πόσο φτάσαμε να οριοθετήσουμε ΑΟΖ με τη Λιβύη; Κάνατε πίσω και δεν οριοθετήσατε την ΑΟΖ με τη Λιβύη όταν είχατε τη δυνατότητα».

«Αφηρημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «αφηρημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως στις επόμενες εκλογές τα προγράμματα των κομμάτων θα αξιολογηθούν από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. «Όσον αφορά τις ωραίες εξαγγελίες σας περί νέου ΕΚΑΣ και του αρκετά αφηρημένου προγράμματος που παρουσιάζετε για να δείξετε ότι τάχα έχετε εναλλακτική πρόταση, κοντός ψαλμός. Στις επόμενες εκλογές τα προγράμματα των κομμάτων θα αξιολογηθούν από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εμείς το δικό μας πρόγραμμα το υλοποιούμε με συνέπεια και μας επιβραβεύει η Ευρώπη. Λίγο υπομονή κ. Ανδρουλάκη να δούμε την πραγματική κοστολόγηση του προγράμματός σας» σημείωσε.

Ως προς τον πυρήνα του νομοσχεδίου και την κατάσταση της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η ιστορία γράφει κ. Ανδρουλάκη ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να βάλει τα δημόσια οικονομικά σε σταθερά θεμέλια δρομολογώντας μία αναπτυξιακή δυναμική, περικόπτοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Θέλω να θυμίσω ότι όταν εμείς δρομολογήσαμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δεν θυμάμαι εσείς να δίνατε κανέναν αγώνα για να στηρίξετε την κυβέρνηση στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μόνοι μας δώσαμε αυτή τη μάχη και πολιτικά και επιχειρησιακά και η προσπάθεια αυτή σήμερα δικαιώνεται. Αυτό είναι το 1 δισ. που επστρέφεται στους πολίτες».

«Αυτό που θα γράψει η ιστορία και θα καταλάβουν οι πολίτες όταν λάβουν αυτά τα μέτρα στήριξης είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική τάξη αποτρέποντας οποιοδήποτε πειρασμό να επιστρέψουμε σε εποχές που μοιράζονταν χρήματα αφειδώς να μπορεί να εμπνέει μία σταθερότητα στις διεθνείς αγορές και να στηρίζει την κοινωνία» πρόσθεσε.

Στη Μαλακάσα οι 520 αλλοδαποί που διασώθηκαν στη Γαύδο - «Έμφραγμα» στους χώρους φιλοξενίας της Κρήτης

Greek Mafia: Καταδίκες για τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη