Κωνσταντινος Κεφαλογιαννης: Στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων

Νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους φέρνει σήμερα στη Βουλή η Κυβέρνηση, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.

Με τη νέα ρύθμιση ουσιαστικά διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς αλλά και προστατεύονται τόσο τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών, όσο και η δημογραφική προοπτική της περιφέρειας.

Η παραπάνω ρύθμιση προβλέπει δύο νέα πολεοδομικά εργαλεία και συγκεκριμένα :

(α) Τη Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού, που αφορά κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους, οι οποίες είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα δόμησης έως τα όρια που ισχύουν σήμερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνονται πολεοδομικά όλα τα χωριά της επικράτειας και συνολικά περίπου το 93% των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

(β) Την Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων, η οποία θα καλύπτει οικισμούς με 701 έως 2.000 κατοίκους και προβλέπει ευνοϊκότερες πρόνοιες σε σύγκριση με την εκτός σχεδίου δόμηση.

Οι λύσεις που φέρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι εντός του πλαισίου των προτάσεων που είχαν γίνει από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Πρόκειται για ένα θέμα που είχε προκύψει μετά την έκδοση του Π.Δ. (ΦΕΚ 194/2025/τ. Δ΄) «Καθορισμός κριτηρίων, τρόπου και διαδικασιών οριοθέτησης των οικισμών της Χώρας με πληθυσμό́ κάτω των 2.000 κατοίκων, περιλαμβανομένων και των προϋφιστάμενων του 1923, καθώς και καθορισμός χρήσεων γης και γενικών ορών και περιορισμών δόμησης» και είχε αναδείξει ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης από την πρώτη στιγμή.

Συγκεκριμένα, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας (αμέσως μετά την έκδοση του παραπάνω Π.Δ.) των συνεργατών του, Νίκου Αντωνακάκη και Κυριακής Αρχοντάκη με τον Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργο Μαρινάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ρεθύμνου και Πρόεδρο Επιτροπής Παραλαβής Τ.Π.Σ., Ξεζωνάκη Στυλιανό καθώς και την Πρόεδρο Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου, Γεωργία Μανωλίτση, αλλά και κατόπιν επικοινωνίας του ίδιου με Δημάρχους της Π.Ε. Ηρακλείου, κατέθεσε Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό με συνεκτικό πλαίσιο προτεινόμενων λύσεων, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη από την Κυβέρνηση.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση : «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ενδιαφέρον του αλλά και να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις συνολικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στα κρίσιμα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Δρομολογείται ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο, όπου η χώρα για πρώτη φορά θα αποκτήσει ειδικά χωροταξικά πλαίσια σε ολόκληρη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτής της εμβληματικής μεταρρύθμισης, η Κυβέρνηση έρχεται και λύνει και το ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη πρόσφατα, με τα όρια των οικισμών, όπως προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα.

Είναι πολύ σημαντικό ότι, με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού της υπαίθρου λύνεται μία σημαντική αβεβαιότητα, μία εκκρεμότητα.

Πρόκειται για διατάξεις απαραίτητες όχι μόνο για να μπει τάξη στον χώρο, αλλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ύπαιθρο, τη δημογραφική μας πολιτική και να ενθαρρύνουμε και τους πολίτες, για να μπορούν να επιστρέψουν πίσω στα χωριά τους και να το κάνουν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και πολεοδομική ευελιξία»

