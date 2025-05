Viral βίντεο με καλόγριες να τραγουδούν beatbox σε εκπομπή καθολικού καναλιού στη Βραζιλία

Δύο καλόγριες από τη Βραζιλία έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, μετά την απρόσμενη εμφάνισή τους σε καθολικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπου τραγούδησαν με συνοδεία beatbox, εντυπωσιάζοντας κοινό και παρουσιαστή.

Πρόκειται για τις αδελφές Μαριζέλε Κασιάνο και Μαρίζα ντε Πάουλα, μέλη του τάγματος Copiosa Redenção, οι οποίες ήταν καλεσμένες στο θρησκευτικό κανάλι Pai Eterno (μετάφραση: «Αιώνιος Πατέρας»). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ερμήνευσαν ένα τραγούδι αφιερωμένο στη θρησκευτική ζωή, με έντονο ρυθμό και beatboxing, κερδίζοντας το χαμόγελο αλλά και τη συμμετοχή του παρουσιαστή ιερέα Τζιοβάνι Μπάστος, ο οποίος δεν δίστασε να χορέψει μαζί τους.

Μιλώντας στο Associated Press, η αδελφή Μαριζέλε Κασιάνο δήλωσε:

«Ήταν μια αυθόρμητη στιγμή γιατί με την αδελφή Μαρίζα αν ξεκινήσεις έναν ρυθμό, θα χορέψεις. Κι εγώ έχω συνηθίσει και τον χορό και το beatboxing, οπότε για εμάς ήταν πολύ απλό αλλά και πολύ εντυπωσιακό ότι γίναμε viral ακόμα και έξω από τη Βραζιλία».

Οι δύο καλόγριες έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υποστήριξη νέων ανθρώπων που αγωνίζονται με τον εθισμό στα ναρκωτικά, υπογραμμίζοντας πως η μουσική αποτελεί καθοριστικό μέσο προσέγγισης και ενδυνάμωσης.

Όπως εξηγεί η αδελφή Μαριζέλε:

«Το beatboxing, ο χορός και το τραγούδι είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Θεός για να προσεγγίσει τις καρδιές των ανθρώπων με τους οποίους εμείς εργαζόμαστε. Και αυτό έχει αποτελέσματα. Είναι πανέμορφο να το ζεις αυτό».

