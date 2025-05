Ανατροπή στον θάνατο του Ρώσου αξιωματικού - Ήξερε τον δράστη από ιστοσελίδα για gay γνωριμίες

Η είδηση σε πρώτη φάση αφορούσε τον θάνατο ενός Ρώσου αξιωματικού που είχε πρωταγωνιστήσει στον βομβαρδισμό της Μαριούπολης από άνδρα-καμικάζι, που επίτηδες ενεργοποίησε βόμβα μπροστά του. Έκτοτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Ο θάνατος του 34χρονου Ζαούρ Γκουρτζίεφ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ένας άνδρας τον πλησιάζει, σαν να του λέει ή να του ζητάει κάτι κι αμέσως γίνεται η έκρηξη. Μαύρο στην εικόνα και σπινθίρες.

💥 Russian Major Who Directed Airstrikes on Mariupol Killed in Explosion In Stavropol, Zaur Gurchiyev — the man responsible for “developing missile targeting schemes” during the bombing of Mariupol — was killed in a grenade explosion. According to reports, the blast occurred… pic.twitter.com/C7TUJGRWX4 — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025

Η προφανής σκέψη σχετικά με το κίνητρο του φόνου ήταν ο ρόλος του 34χρονου Ζαούρ Γκουρτζίεφ στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, αφού στους βομβαρδισμούς της Μαριούπολης την άνοιξη του 2022 είχαν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Κάποιος ή κάποιοι, έμοιαζαν να θέλουν να εκδικηθούν τον ταγματάρχη που συντόνιζε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

💥 Russian Major Who Directed Airstrikes on Mariupol Killed in Explosion In Stavropol, Zaur Gurchiyev — the man responsible for “developing missile targeting schemes” during the bombing of Mariupol — was killed in a grenade explosion. According to reports, the blast occurred… pic.twitter.com/C7TUJGRWX4 — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025

Εξάλλου αυτό υποστήριξε ο άνθρωπος που πρώτος έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα του θύματος, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Σταυρούπολης, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ, ο οποίος δήλωσε ότι όλα τα πιθανά σενάρια βρίσκονται υπό διερεύνηση - μεταξύ αυτών και μια πιθανή «τρομοκρατική επίθεση» που οργανώθηκε από «Ουκρανούς Ναζί».

«Λυπάμαι που σας ενημερώνω ότι ως αποτέλεσμα ενός νυχτερινού περιστατικού στην οδό Τσέχοφ στη Σταυρούπολη, ο ήρωάς μας - ένας βετεράνος της «Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης [ο όρος που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για να περιγράψουν την εισβολή τους στην Ουκρανία] και συμμετέχων στο πρόγραμμα «Η Εποχή των Ηρώων» - ο Ζάουρ Αλεξάντροβιτς Γκουρτζίεφ πέθανε», έγραψε ο Βλαντιμίροφ στο Telegram.

Αν και το σενάριο αυτό μπορεί ακόμα να ισχύει, ο δράστης του φόνου ή σωστότερα ο φορέας της βόμβας, ο 29χρονος Νικίτα Πένκοφ, δεν ανταποκρίνεται στο προφίλ του ακτιβιστή-καμικάζι που εντοπίζει το θύμα του και ρίχνεται στη φωτιά. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Γκουρτζίεφ γνώριζε ήδη τον Πένκοφ μέσω πλατφόρμας γνωριμιών για gay άτομα.

Russian media report that Zaur Gurtsiyev, who was responsible for strikes on Mariupol, has been blown up in Russian Stavropol. Reportedly, a person carrying an explosive device came up to him near a residential building. Both of them died. Gurtsiyev led the air strikes on… pic.twitter.com/SpWP9r7Liq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 29, 2025

Το θύμα και ο φορέας της βόμβας είχαν ανταλλάξει προσωπικές φωτογραφίες

Ρωσικά κανάλια στο Telegram αναφέρουν πως ο Γκουρτζίεφ είχε συνδεθεί με τον Πένκοφ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών για ομοφυλόφιλους. Οι ερευνητές φέρονται να ανακάλυψαν μηνύματα που παραπέμπουν σε σχέση ερωτικού περιεχομένου και ανταλλαγή γυμνών φωτογραφιών. Άλλες πληροφορίες από τη Ρωσία εμφανίζουν τον Πένκοφ να έχει μετακομίσει σε διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία με αυτή που έμενε ο Γκουρτζίεφ.

Ο Γκουρτζίεφ εμφανίζεται να έχει προσκαλέσει τον Πένκοφ να συναντηθούν αρκετές φορές, αν και κάποια ραντεβού ακυρώθηκαν λόγω των επαγγελματικών ταξιδιών του Γκουρτζίεφ. Το ραντεβού της νύχτας της 28ης Μαΐου δεν ακυρώθηκε αλλά έμελλε να είναι το τελευταίο.

Θολό αν ο Πένκοφ ήθελε να σκοτώσει τον Γκουρτζίεφ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ουκρανικό τύπο, ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν στην τσάντα που είχε περασμένη στον ώμο του ο Πένκοφ. Μάλιστα σε αυτόν είχαν προστεθεί μεταλλικά σφαιρίδια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα αεροβόλα, για να μεγιστοποιηθεί η ζημιά.

Τα ρωσικά κανάλια στο Telegram που παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία ισχυρίζονται ότι ο Πένκοφ, εν είδει κατασκόπου, μπορεί να είχε προσληφθεί από άγνωστα άτομα για να συλλέξει οπτικο-ακουστικό υλικό από τον Γκουρτζίεφ, και για τον λόγο αυτό να γνώριζε πως μεταφέρει στην τσάντα του κάποια συσκευή καταγραφής. Όμως εάν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα σε αυτή την συσκευή καταγραφής, είναι κάτι που ο ίδιος ίσως δεν γνώριζε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλήνιες 2025: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μεξικό: Δολοφονήθηκε το μουσικό συγκρότημα «Fugitivo» - Συνελήφθησαν μέλη γνωστού καρτέλ

Ταξίδεψε σε όλες τις χώρες του κόσμου χωρίς να πάρει ποτέ αεροπλάνο (βίντεο)