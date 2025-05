Νεκρός ο Ρώσος επικεφαλής των αεροπορικών επιδρομών - Τον ανατίναξαν με χειροβομβίδα

Νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας έπεσε ο Ρώσος ταγματάρχης Ζαούρ Γκουρτζίεφ ο οποίος ήταν επικεφαλής των αεροπορικών επιδρομών για την κατάληψη της Μαριούπολης.

Ο Γκουρτζίεφ ήταν υπεύθυνος για το εναέριο μέρος των μαχών και εισήγαγε προσωπικά "νέες τεχνολογίες καθοδήγησης πυραύλων". Μετά το "SWO" ανέλαβε τη θέση του πρώτου αντιδημάρχου της πόλης και ήταν υπεύθυνος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, τη στιγμή της φονικής ενέδρας με δράστη τον 29χρονο Νικίτα Πενκόφ. Στα πλάνα φαίνεται ο 29χρονος να πλησιάζει τον Γκουρτζίεφ και δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί μια λάμψη από την έκρηξη της χειροβομβίδας.

Η έρευνα επεξεργάζεται επίσης την εκδοχή της τρομοκρατικής επίθεσης.

💥 Russian Major Who Directed Airstrikes on Mariupol Killed in Explosion

In Stavropol, Zaur Gurchiyev — the man responsible for “developing missile targeting schemes” during the bombing of Mariupol — was killed in a grenade explosion.

According to reports, the blast occurred… pic.twitter.com/C7TUJGRWX4

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025