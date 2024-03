Τα πιο παράξενα νομοσχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας απασχολήσει αρκετά τους ερχόμενους μήνες, με τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου να λειτουργούν ως ένα άτυπο κρας τεστ για τις δυνάμεις όλων των κομμάτων. Προς το παρόν βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο των Ευρωεκλογών, εκεί όπου οι υποψήφιοι αναζητούν εκείνη την κομματική στέγη που θα τους εξασφαλίσει σοβαρές πιθανότητες εκλογής, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι η «πρωταθλήτρια» αυτού του προεκλογικού παζαριού.

Στη συνέχεια όμως, οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν νόμους μέσα στη Βουλή των Βρυξελλών ή/και του Στρασβούργου. Παρακάτω καταγράφουμε ιδιόμορφα νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που είτε εφαρμόστηκαν και προκάλεσαν αντιδράσεις, είτε έμειναν στη σφαίρα των συζητήσεων (ευτυχώς).

Απαγόρευση πώλησης αυγών ανά εξάδα/δωδεκάδα

Το 2010, μια πρόταση νόμου στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε πως τα προϊόντα φαγητού δεν θα έπρεπε να τιμολογούνται βάσει αριθμού, αλλά βάσει του βάρους τους. Σε αυτό το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονταν και τα αυγά. Η πρόταση, ευτυχώς, παρέμεινε σε μορφή draft και ποτέ δεν χρειάστηκε να αγοράζουμε αυγά με το κιλό.

Απαγόρευση οδήγησης για διαβητικούς

Μια ιδιαίτερα αυστηρή νομοθετική εισήγηση από την περασμένη δεκαετία, προέβλεπε την πλήρη απαγόρευση οδήγησης σε υποψήφιους που ήταν διαβητικοί. Σήμερα, ο σχετικός νόμος προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων για τους οδηγούς με διαβήτη.

Κουτάβια τύπου κόργκι, το τέλος τους

Eδώ συνέβη κάτι λίγο πιο περίπλοκο: Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οργάνωση European Convention for the Protection of Pet Animals είχε επιχειρήσει να επηρεάσει ευρωβουλευτές, ώστε να προτείνουν σχέδιο νόμου για την διακοπή αναπαραγωγής σε 100 ράτσες σκυλιών, με σκοπό την καλύτερη επίβλεψη και προστασία τους. Αυτή η εξωφρενική ιδέα, ευτυχώς, δεν συζητήθηκε ποτέ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νερό σε σώζει από την αφυδάτωση;

Το 2011, νόμος της Ε.Ε εμπόδιζε παραγωγούς νερού από το να διαφημίζουν πως το προϊόν τους μπορεί να εμποδίσει την αφυδάτωση. Οι αξιωματούχοι της Ε.Ε επικαλούνταν μελέτες που ανέφεραν πως δεν υπήρχε σχετική απόδειξη, πως το νερό βοηθάει στην ενυδάτωση του ανθρώπινου οργανισμού και οι κατασκευαστές εμφιαλωμένου νερού δέχτηκαν σοβαρές συστάσεις στο πως θα διαφήμιζαν εφεξής το προϊόν τους. Αυτή η απόφαση προκάλεσε σοβαρές (και λογικές) αντιδράσεις.

Το πρόβλημα με τα ψάρια

Όταν θεσπίστηκε ανώτατο όριο στις ποσότητες ψαριών από κάθε είδος, που ένας ψαράς θα μπορούσε να αλιεύσει από τη θάλασσα, όπως ήταν φυσικό, δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα. Ο σχετικός κανόνας έδινε το δικαίωμα στους ψαράδες να πετάνε πίσω στη θάλασσα ψάρια «υπεράριθμα» ή από διαφορετικά είδη, που είχαν βρεθεί στα δίχτυα τους. Το αποτέλεσμα ήταν οι θάλασσες να γεμίζουν με νεκρά ψάρια. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε το 2019.

Η σιωπή των αμνών

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να αποθέτουν τα νεκρά τους ζώα όχι σε ανοικτούς χώρους όπως λιβάδια και αγροί, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, που θύμιζαν περισσότερο «χωματερές», μια χώρα αντέδρασε γρήγορα. Η Ισπανία ζήτησε να μην εφαρμοστεί αυτή η κοινοτική οδηγία, διότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενοι, τα όρνεα θα έμεναν χωρίς τροφή, κάτι το οποίο θα προκαλούσε σοβαρή διαταραχή στο τοπικό οικοσύστημα.

Μπανάνες και αγγούρια «δύο ταχυτήτων»

Μια μπανάνα που είναι αρκετά ευλύγιστη στο σχήμα, τι πρόβλημα θα μπορούσε να έχει; Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε, είναι σημαντικό οι μπανάνες αλλά και τα αγγούρια να κατατάσσονται σε (1) άψογου σχήματος και (2), με ελαττωματικό σχήμα. Πλήρης διαφάνεια στην ενημέρωση.

Βonus: Και δύο νόμοι της βρετανικής κοινοπολιτείας!

«Είναι παράνομο να κρατάς ένα σολωμό σε ύποπτες καταστάσεις»

Αυτό ακριβώς αναφέρει το "Salmon Act" του 1986, που πέρασε τόσο στο βρετανικό, όσο και στο σκοτσέζικο κοινοβούλιο. Μοιάζει με στίχο από κάποιο ψαγμένο new wave pop κομμάτι, αλλά είναι μια ξεκάθαρη περιγραφή απαγόρευσης ψαρέματος στις βρετανικές θάλασσες (εκεί όπου τα ψάρια όπως ο σολωμός και ο μπακαλιάρος ζουν σε αμέτρητες ποσότητες) χωρίς άδεια από την βρετανική κυβέρνηση.

Μεθυσμένος ιππέας αλόγου = παράνομος!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 1872, απαγορεύεται να ιππεύει κανείς άμαξα με πρόβατα ή άλογα ή να κρατάει όπλα, αν προηγουμένως έχει καταναλώσει υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Πρόκειται για μια πρώτη έκδοση νόμου περί οδήγησης σε κατάσταση μέθης, από την εποχή που τα αυτοκίνητα υπήρχαν μόνο στη φαντασία των οδηγών.

