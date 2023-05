Περίμενε 35 χρόνια την πρόταση γάμου του και θα ντυθεί νύφη στα 60 της

Χρειάστηκαν 35 χρόνια σχέσης για να της ζητήσει τελικά να τον παντρευτεί.

Την αποκάλυψη έκανε η συνταξιούχος σεφ και γιαγιά Andrea Murray. Η 60χρονη δήλωσε στην South West News Service ότι έμεινε εντελώς έκπληκτη από την πρόταση γάμου του επί χρόνια αγαπημένου της, Graham Martin, τον Φεβρουάριο.

«Παραλίγο να πάθω κρίση, εξεπλάγην τόσο πολύ όταν μου έκανε πρόταση γάμου», είπε η Murray, η οποία πρόσθεσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι μαζί από το 1988, ο Martin, 56 ετών, αρνιόταν να παντρευτεί.

«Ήταν μια πραγματικά υπέροχη και τόσο απροσδόκητη πρόταση γάμου. Πρέπει να συνεχίσω να τσιμπάω τον εαυτό μου».

Σύμφωνα με τη Murray, το ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονταν σε μια παραλία της Σκωτίας όταν ο χρηματιστής γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του. «Νόμιζα ότι θα βλέπαμε ένα τροχόσπιτο και μετά απλά γονάτισε», θυμάται. «Ήταν τόσο ρομαντικό και ιδιαίτερο – πραγματικά με ξετρέλανε».

Η μέλλουσα νύφη δήλωσε ότι ο Martin είχε ζητήσει την άδεια του 88χρονου πατέρα της, Andrew Murray, πριν από την πρόταση γάμου.

«Είναι καλό να ξέρω ότι ο ρομαντισμός είναι ακόμα ζωντανός», είπε γελώντας και πρόσθεσε ότι παρόλο που το ζευγάρι συμφώνησε πριν από 28 χρόνια ότι θα είναι μαζί για πάντα, εκείνη ήθελε εδώ και καιρό απεγνωσμένα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Έκανα νύξεις για γάμο εδώ και χρόνια, το ίδιο και οι φίλοι μου», είπε η Murray. «Και απλά τα παρατήσαμε τελικά».

Ο Martin υποστήριζε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους ότι η δέσμευσή τους ήταν αρκετά ισχυρή και ότι δεν χρειαζόταν να παντρευτούν επίσημα. Ωστόσο, άλλαξε τελικά γνώμη. «Όλοι οι φίλοι του σοκαρίστηκαν τόσο πολύ. Όλοι ρωτούσαν αν ήταν άρρωστος».

Το ζευγάρι δήλωσε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει μια τελετή τον Σεπτέμβριο σε ξενοδοχείο στο οποίο η Murray είχε εργαστεί στο παρελθόν, ενώ δήλωσε ότι όλα τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα είναι εκεί.

