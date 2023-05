Τραγικός θάνατος για 16χρονη όταν έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ιταλία με θύμα μια 16χρονη έφηβη.

H Maria Antonietta Cutillo μιλούσε στο τηλέφωνο όταν της έπεσε το κινητό, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτιζες, στο νερό, ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι των γονιών της στο Montefalcione σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τις αρχές ενημέρωσε η φίλη της κοπέλας, η οποία ανησύχησε όταν ξαφνικά διακόπηκε η κλήση. Οι διασώστες που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 16χρονη νεκρή μετά από ηλεκτροπληξία.

Italian girl, 16, is electrocuted to death in the bath while on the phone to her friend after dropping the charging device in the waterhttps://t.co/JYRgIVLnR4

