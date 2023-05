Τραγικό δυστύχημα σε γάμο – Νεκρή η νύφη, σοβαρά τραυματίας ο γαμπρός

Κανονικά θα ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής της νιόπαντρης Σαμάνθα Μίλερ. Όμως πέντε ώρες αφότου είπε το ”ναι”, η 34χρονη νύφη βρήκε τραγικό θάνατο όταν μια γυναίκα που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το διπλάσιο του ορίου, έπεσε πάνω στο πίσω μέρος ενός αμαξιδίου γκολφ σε παραλιακό δρόμο της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 34χρονη από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, επέβαινε στο όχημα για να μεταβεί στη γαμήλια δεξίωση στο νησί Φόλι σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Τσάρλεστον.

Τρεις άλλοι επιβαίνοντες στο αμαξίδιο του γκολφ, συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού, τραυματίστηκαν.

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το νοικιασμένο αυτοκίνητο της Τζέιμι Λι Κομόρσκι έδειξαν ότι οδηγούσε με 105 χλμ/ώρα και πάτησε μόνο για λίγο τα φρένα πριν χτυπήσει το καρότσι του γκολφ γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία Φόλι Μπιτς, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Το όριο ταχύτητας στο νησί Φόλι κοντά στο Τσάρλεστον είναι 40 χλμ/ώρα.

Η μητέρα του γαμπρού δημιούργησε ένα διαδικτυακό ταμείο για να πληρώσει την κηδεία της νύφης της και τους ιατρικούς λογαριασμούς του γιου της. Περιελάμβανε μια φωτογραφία των νεόνυμφων να τρέχουν κάτω από βεγγαλικά λίγο πριν από το δυστύχημα.

It should have been one of the happiest days of newlywed Samantha Miller’s life. But five hours after saying “I do,” the 34-year-old bride died when she was hit by an alleged drunken driver in Folly Beach, South Carolina, as she left her wedding reception. https://t.co/bw0qnzFMV3

— CNN (@CNN) May 1, 2023