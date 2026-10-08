Βαγγελιώ Σχοιναράκη: "Καλό ταξίδι, αδερφέ μου..."

«Καλό κατευόδιο, προστάτη μας, όπως έλεγε η Μάνα! Να είναι ελαφρύ το χώμα του Νότου της Κρήτης που σε σκεπάζει», καταλήγει η ανάρτηση της πρώην Νομάρχη Ηρακλείου Βαγγελιώς Σχοιναράκη, το δικό της αντίο στον αδελφό της Γιάννη Ηλιάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και κηδεύτηκε χθες.

Η ανάρτηση της κας Σχοιναράκη:

Καλό ταξίδι, αδερφέ μου...



Έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος μου αδερφός, ο πρώτος από τα πέντε αδέρφια.



Δυσκολεύομαι να βρω λόγια.



Άνθρωπος του μόχθου και της προσφοράς. Αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή με αξιοπρέπεια και δύναμη. Αγρότης με ψυχή, τίμιος και εργατικός και πάλεψε σκληρά για να δημιουργήσει και να στηρίξει μια σπουδαία οικογένεια, την οποία υπηρέτησε με αγάπη, ήθος και αφοσίωση.



Για μένα ήταν κάτι περισσότερο από μεγάλος αδερφός. Ήταν το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με κράτησε από το χέρι στα πρώτα μου βήματα, ο καθοδηγητής και ο συνοδοιπόρος μου σε όλη τη ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που στεκόταν πάντα δίπλα μου, στις χαρές και στις δυσκολίες, αλλά και ο στυλοβάτης της πολιτικής και αυτοδιοικητικής μου διαδρομής.Ήταν ο φίλος, ο σύμβουλος, αλλά και πατέρας, ιδιαίτερα στα χρόνια που ο δικός μας πατέρας ξενιτεύτηκε, όπως τόσοι άνθρωποι της γενιάς του, για να δώσει στα παιδιά του μια καλύτερη ζωή.



Στάθηκε δίπλα μου σε κάθε δυσκολία και σε κάθε σταυροδρόμι. Χάρηκε τις χαρές μου, μοιράστηκε τις αγωνίες μου και ήταν πάντα εκεί, αθόρυβα, σταθερά, με μια κουβέντα, μια συμβουλή, μια αγκαλιά.



Σήμερα νιώθω πως χάθηκε ένα κομμάτι από τη ζωή μου.



Καλό ταξίδι, Άρχοντα.



Καλό κατευόδιο, προστάτη μας, όπως έλεγε η Μάνα!



Να είναι ελαφρύ το χώμα του Νότου της Κρήτης που σε σκεπάζει. Θα ζεις πάντα στην καρδιά μας, στις αναμνήσεις μας και σε κάθε βήμα που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, με αγάπη, ευγνωμοσύνη και περηφάνια. 🤍💔

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