Πένθος για την Βαγγελιώ Σχοιναράκη - "Έφυγε" ο αδελφός της Γιάννης

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Θλίψη στη Μεσαρά και στην οικογένεια της πρώην βουλευτή και νομάρχη Ηρακλείου Βαγγελιώς Σχοιναράκη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο αδελφός της, Γιάννης Ηλιάκης.

Ο 76χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή της Μεσαράς, με συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές και ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός στην κοινωνία.

Σήμερα, Τετάρτη, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Πνεύματος στο Πετροκεφάλι του Δήμου Φαιστού.

Η οικογένεια έχει βυθιστεί στο πένθος, με τη Βαγγελιώ Σχοιναράκη να αποχαιρετά τον αδελφό της.

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