Συγκινητική η επετειακή εκδήλωση “100 Χρόνια Νέα Αλικαρνασσός” (βίντεο-φωτο)

Με καρδιές γεμάτες συγκίνηση και περηφάνια, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού , η μεγάλη επετειακή εκδήλωση «100 Χρόνια Νέα Αλικαρνασσός». Μια βραδιά αφιερωμένη σε όσους ξεριζώθηκαν, μα δεν ξεχάστηκαν. Σε εκείνους που με μια εικόνα, μια προσευχή και μια χούφτα γη έφτιαξαν τη ζωή τους ξανά, χτίζοντας τη νέα πατρίδα τους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από δώδεκα τοπικούς συλλόγους με βαθιές ρίζες στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού:

• Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία»

• Σύλλογος Ιστορικής Μνήμης & Ανάπτυξης «Η Αλικαρνασσός»

• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου

• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου – Αγίου Στεφάνου Άνω Αλικαρνασσού

• Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρτερού

• Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ηρακλείου

• Σύλλογος Σαμιωτών – Ικαριωτών – Φουρνιωτών Κρήτης

• Π.Α.Σ.Α. «Ηρόδοτος»

• Α.Ο.Ν.Α. «Ηρόδοτος»

• Αθλητικό Σωματείο Πετοσφαίρισης Αλικαρνασσού «Ηρόδοτος»

• Σωματείο Φίλων Ηροδότου

• 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ν. Αλικαρνασσού

Image

Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΠΣΕ).

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε θεατρικά δρώμενα, χορούς, μουσικές αφηγήσεις, ιστορικές προβολές και μία ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας, που ανέσυρε από τη λήθη πρόσωπα, στιγμές και τόπους. Παράλληλα, το κοινό γεύτηκε το παραδοσιακό γλυκό “Σεκέρ Παρέ”, φτιαγμένο με μνήμη και αγάπη, όπως μόνο η προσφυγική καρδιά ξέρει να προσφέρει.

Image

Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση τριών πρωτοπόρων προσφύγων τριών θεμελιωτών της Νέας Αλικαρνασσού, που με την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια και την πίστη τους, έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς:

• Τον Μιχάλη Ελευθεριάδη, του οποίου το βραβείο παρέλαβε ο εγγονός του Γιάννης Νίχλος, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

• Τον Μιχαήλ Βελισσάριο, με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη να απονέμει το βραβείο στην κόρη του, Ματίνα Βελισσάριου Γρέντζελου μαζί με τα εγγόνια του.

• Τον Δημήτρη Σκουρέλλο, του οποίου το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Αλέξανδρος Τσουλφάς, στην κόρη του Διονυσία Γιαούρτα Σκουρέλλου και τον εγγονό του, Σκουρέλλο Δημήτρη.

Η παρουσίαση της βραδιάς έγινε από την Αναστασία Μπιτζιλέου, με ευαισθησία και κύρος.

Για μία ολόκληρη νύχτα, η μνήμη ζωντάνεψε. Κάθε βλέμμα, κάθε χειροκρότημα, κάθε δάκρυ, ήταν ένα “ευχαριστώ” σε εκείνους που δεν λύγισαν, που μετέτρεψαν τον πόνο σε πολιτισμό, την απώλεια σε δημιουργία.

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει από καρδιάς τις θερμότερες ευχαριστίες:

• Στους εθελοντές και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης

• Στις αρχές ασφαλείας, την Ελληνική και Δημοτική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ τον Ερυθρό Σταυρό και τις Μέλισσες.

• Στο Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου για τη δωρεάν μετακίνηση

• Σε όλους τους χορηγούς τον χορηγό επικοινωνίας τον όμιλο Κρήτη TV καθώς και όλα τα ΜΜΕ που στήριξαν αυτή την προσπάθεια

• Μα πάνω απ’ όλα, σε εσάς – τους κατοίκους, τους απογόνους, τους ανθρώπους που δεν ξεχνούν…

Γιατί η Νέα Αλικαρνασσός δεν είναι απλώς μια περιοχή. Είναι μια καρδιά που χτυπά εδώ και έναν αιώνα!

Δείτε όλη την εκδήλωση:

