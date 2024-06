Πύλη Βηθλεέμ: Ξεκινούν οι προβολές στο θερινό σινεμά - Πρεμιέρα με το φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν»

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες και τις απανωτές ιστορίες στο instagram από τις παραλίες, αλλά και από το γεγονός ότι κάνει πρεμιέρα το θερινό σινεμά στο Ηράκλειο.

Πρεμιέρα θα κάνει ο κινηματογράφος τη Δευτέρα (17/06) καθώς αναμένεται να "φιλοξενεί" δωρεάν προβολές ταινιών μικρού μήκους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» 2024, από την Δευτέρα (17/06) έως και τη Τετάρτη (19/06)

Το θερινό σινεμά θα συνεχίσει από Πέμπτη 20 Ιουνίου το πρόγραμμα προβολών το οποίο θα ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Δευτέρα 17 Ιουνίου

The Man on the Left (Maria Tsagkari, 24'), Light of Light (Neritan Zinxhiria, 13'), Fracture (Panayotis Fafoutis, 13'), Ember (Nikos Nikolopoulos, 18'), Highway of a Broken Heart (Nikos Kyritsis, 12')

Τρίτη 18 Ιουνίου

The Other Way Around (Anna Vasof, 7'), Pendulus (Dimitris Gotsis, 18'), Iota Period Omega (Alexis Alexiou, 14'), L' acqua che passa (Kallia Papadaki, 33')

Τετάρτη 19 Ιουνίου

Until you Die (Florence Lafond, 18’), ALEXX196 and the Pink Sand Beach (Loic Hobi, 24’), I Saw the Face of the Devil (Julia Kowalski, 36’), La Herida Luminosa (Christian Aviles, 24’)

Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο και αρχίζουν στις 21:00!

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ bit.ly/4eiI9i7

