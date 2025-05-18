Παραμένουν χωρίς νερό πολλοί Ηρακλειώτες - Συνεχίζονται οι εργασίες στον αγωγό της Τυλίσου

Συνεχίζονται και σήμερα από συνεργεία της ΔΕΥΑΗ οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς στον αγωγό υδροδότησης της Τυλίσου ο οποίος υδρεύει το 40% της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΔΕΥΑΗ, οι εργασίες παράκαμψης του αγωγού απαιτούν τουλάχιστον πέντε ημέρες για την ολοκλήρωση τους.

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές:

-Μασταμπάς

– Θέρισος

-Ατσαλένιο

-Λόφος Αξιωματικών

Image

νερό (φωτογραφία από create.vista.com)

-Αγία Αικατερίνη

-Ηλιούπολη

-Πλαστήρα

-Κορώνη Μαγαρά (οδοί Γλαύκου, Μνησικλή, χαμηλά σημεία της Ηρακλή, Ματθαιάκη και κάθετοι δρόμοι)

-Κέντρο εντός των τειχών

-Κατσαμπάς

-Πατέλες

-Πόρος

Η ΔΕΥΑΗ αναφέρει τέλος ότι "για ακόμα μια φορά απευθύνει έκκληση προς τους Δημότες του Ηρακλείου να είναι πολύ προσεκτικοί στην κατανάλωση νερού η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στις άκρως απαραίτητες ανάγκες".

Image

νερό (φωτογραφία από create.vista.com)

Την ίδια ώρα οι Ηρακλειώτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη νερού στα σπίτια τους εν έτει 2025 και κατηγορούν τη δημοτική αρχή ότι δεν έκανε τα δέοντα, γνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι ενώ είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΥΑΗ πληρώνοντας τους λογαριασμούς τους, εξωθούνται στο να αγοράζουν πανάκριβα νερό, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Διαβάστε επίσης:

«Πάτωσε» το Ηράκλειο στην αξιολόγηση των Δήμων

Ληστεία στο Γιόφυρο: "Η κακή οικονομική κατάσταση με έσπρωξε να το κάνω"