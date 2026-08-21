ΠΑΓΝΗ: Οργή εργαζομένων για το Σ.τ.Ε - Μετωπική σύγκρουση για την επαναφορά των δικαιωμάτων τους

Θύελλα αντιδράσεων και μαζικό ξεσηκωμό στους κόλπους των εργαζομένων του δημοσίου τομέα έχει προκαλέσει η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ, η οποία έκρινε συνταγματική την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Τα συνδικαλιστικά σωματεία, μεταξύ των οποίων και το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, χαρακτηρίζουν την απόφαση ως "ταφόπλακα" στα εργασιακά δικαιώματα και προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνοντας έτοιμα να διεκδικήσουν την επαναφορά των επιδομάτων μέσω της οργανωμένης πάλης.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ:

Η πρόσφατη απαράδεκτη απόφαση 1201/2026 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία απορρίπτει οριστικά την προσφυγή για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αποτελεί τεράστια πρόκληση κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Για λογαριασμό του κράτους και όλων των κυβερνήσεων, το ανώτατο δικαστήριο επιχειρεί να κλείσει οριστικά το δίκαιο αυτονόητο αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Με οδηγό το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστήριο έκρινε ότι η διατήρηση της κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού (βάσει του ν. 4093/2012) "δεν συνιστά αντισυνταγματική παράλειψη".

Με ένα άκρως προκλητικό σκεπτικό, η απόφαση του ΣτΕ επικαλείται τις "δημοσιονομικές αντοχές" και ισχυρίζεται ότι η χορήγηση των δύο μισθών θα προκαλούσε "μόνιμο βάρος" στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή οι "αντοχές" της οικονομίας πάντα εξαντλούνται όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες! Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα πακέτα, "κίνητρα" και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, ενώ διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς και για την ενεργή εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Ματώνουμε για τα κέρδη των λίγων στέλνοντας φρεγάτες, Patriot και F-16 σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά για τον 13ο και 14ο μισθό επικαλούνται "δημοσιονομική στενότητα"!

Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού δεν αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, επικαλούμενο ότι η ρύθμιση των αποδοχών παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών – μελών και ότι η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία δεν θεμελιώνει ατομικό δικαίωμα. Δηλαδή επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της δεν υπάρχουν για να προστατεύουν τους εργαζόμενους, αλλά για να επιβάλλουν και να θωρακίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων.

Στην προκλητική δικαιολογία της "εξέλιξης των αποδοχών στο Δημόσιο", η απόφαση του ΣτΕ ισχυρίζεται ότι η μη καταβολή των επιδομάτων "δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων"! Η πραγματικότητα όμως τους διαψεύδει και τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ξέρουν πολύ καλά πώς εξανεμίζονται από την ακρίβεια, οι ντροπιαστικοί μισθοί που παίρνουν. Ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο παραμένει «καθηλωμένος», την ώρα που τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα 600€ και 700€ και το μηνιαίο κόστος για τρόφιμα και καύσιμα ξεπερνά τα 400€.

Οι «αυξήσεις» της κυβέρνησης αποτελούν χυδαία κοροϊδία και ψίχουλα: η πρόσφατη οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ μικτά μεταφράζεται σε μόλις 27 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή 79 λεπτά την ημέρα!

Οι αμοιβές στο Δημόσιο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθούν σταθερή πτωτική πορεία από το 2015, εγκλωβισμένες κάτω από το 10%, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε μέσες αποδοχές και αγοραστική δύναμη.

Ο μέσος πραγματικός μισθός είναι 9% μικρότερος από το 2011 σε ονομαστικές τιμές. Αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός της περιόδου (18%), η πραγματική μείωση των μισθών αγγίζει το 27%

Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα! Ο λόγος τώρα ανήκει στους εργαζόμενους!

Η απόφαση του ΣτΕ αποδεικνύει περίτρανα ότι τα δώρα δεν πρόκειται να επιστρέψουν μέσα από δικαστικές αίθουσες. Καμία αυταπάτη δε χωρά! Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού θα επιβληθεί μόνο με τον δικό μας οργανωμένο αγώνα στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς.

Καλούμε όλους τους υγειονομικούς να μη δείξουν καμία ανοχή στην κοροϊδία. Δυναμώνουμε τώρα τα σωματεία μας! Οργανώνουμε τον αγώνα μας. Γυρνάμε την πλάτη σε παλιούς και νέους επίδοξους σωτήρες και στην "παροχολογία" της προεκλογικής περιόδου. Δεν ξεχνάμε ότι τα "κοστολογημένα" τους προγράμματα βάζουν κόφτες μόνο στις ανάγκες των εργαζομένων την ίδια ώρα που διοχετεύουν τζάμπα χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Όλα αυτά με τη σφραγίδα της ΕΕ! Γυρνάμε την πλάτη σε όσους είχαν αναγάγει τη δικαστική προσφυγή σε "υπέρ πάντων" αγώνα για την επαναφορά των δώρων. Για άλλη μια φορά επαληθεύεται ότι μόνο ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να προστατέψει, να αποσπάσει και να διευρύνει τις κατακτήσεις μας!

Παλεύουμε οργανωμένα για:

· Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

· Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας.

· Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία

Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

Όλοι στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στη ΔΕΘ!

Δίνουμε την πρώτη μαχητική μας απάντηση! Συμμετέχουμε μαζικά στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ, όπου θα ακουστεί δυνατά η φωνή των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική!

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