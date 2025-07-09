Κρήτη - δολοφονία Δουρουντάκη: Σήμερα η πρόταση του Εισαγγελέα
clock 10:30 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνεχίζεται σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Παντελή Δουρουντάκη.

Χθες, η ακροαματικη διαδικασία ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι με την απολογία του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα και ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, επειδή ο παθών τον απείλησε.

Στον φόβο του απέδωσε και τη μη αποκάλυψη του συμβάντος, σύμφωνα με το zarpanews.gr

Η δίκη έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο ενώ η υπόθεση εκδικάζεται μετά από εισαγγελική έφεση σε βάρος της απαλλακτικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι σε πρώτο βαθμό έχουν αθωωθεί οι κατηγορούμενοι και η υπόθεση δικάζεται ξανά μετά από εισαγγελική έφεση.

Επιβλήθηκε εξαγοράσιμη ποινή έξι μηνών, με αναστολή, στον 45χρονο βασικό κατηγορούμενο για οπλοφορία, ο οποίος κάθεται εκ νέου στο εδώλιο.

Συγκεκριμένα, κατά πλειοψηφία 6 – 1, ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας του 70χρονου, με την αιτιολογία ότι ήταν σε άμυνα, ενώ αθώοι κρίθηκαν επίσης και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία περιύβρισης νεκρoύ.

 

