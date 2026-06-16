Ηράκλειο: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου "CHILD" για την προστασία των παιδιών - θυμάτων βίας

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει την τελική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου «CHILD – Towards a CHILD-friendly Legal Order for Fair Justice Provision», το οποίο συντόνισε, στο πλαίσιο του Προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ένωσε τις δυνάμεις 11 Οργανισμών και Ερευνητικών Φορέων από 9 ευρωπαϊκές χώρες, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά-θύματα και μάρτυρες βίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:30, στην Αίθουσα του ΙΤΕ (Αβέρωφ και Ζωγράφου γωνία) στο Ηράκλειο, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, και θα αποτελέσει την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας έρευνας, εκπαίδευσης, διακρατικής συνεργασίας και συνηγορίας για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εθνικές και διακρατικές δράσεις, καθώς και οι εμπειρίες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις και στις διεπιστημονικές συναντήσεις διαχείρισης περιστατικών.





Τα αποτελέσματα του Έργου καταδεικνύουν ότι η αποτελεσματική προστασία των παιδιών προϋποθέτει συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων Φορέων, εξειδικευμένη γνώση και ισχυρές συνεργασίες. Παράλληλα, αναδεικνύουν την ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν ότι η φωνή κάθε παιδιού ακούγεται, λαμβάνεται υπόψη και προστατεύεται σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εξειδικευμένο Εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε, για την ενίσχυση μιας παιδοκεντρικής προσέγγισης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής που διαμορφώθηκαν για τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας των παιδιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.





Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η δικανική συνέντευξη, η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και η ανάγκη αποφυγής της δευτερογενούς θυματοποίησης των παιδιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες της Δικαιοσύνης, της Κοινωνικής Προστασίας, της Ψυχικής Υγείας, της Αστυνομίας, της Εκπαίδευσης, εκπροσώπους Φορέων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.





Πρόγραμμα Τελικής Εκδήλωσης

Ώρα Ενότητα

11.00-11.30 Εγγραφές – Υποδοχή συμμετεχόντων Υποδοχή δια ζώσης & online, τεχνικός έλεγχος

11.30-11.45 Εναρκτήριοι χαιρετισμοί - Πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου Μαίρη Παχιαδάκη - Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κατερίνα Κοσμαδάκη

11.45-12.00 Γιατί χρειαζόμαστε το φιλικό προς το παιδί Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης; Επαναπροσδιορίζοντας την θέση του παιδιού στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης. Θεοδώρα Κουτεντάκη, Δικηγόρος, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς Περιφέρειας Κρήτης.

12.00-12.10 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου CHILD Χριστίνα Τσάκα, Στέλεχος Διαχείρισης Έργων και Συγγραφής Προτάσεων, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

12.10-12.40 Τι σημαίνει πραγματικά φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη; Σοφία Θανασούλα, Ψυχολόγος PhD, Στέλεχος Προγράμματος Διαχείρισης Θυτών, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

12.40-13.00 Διάλειμμα

13.00-14.00 Διαμορφώνοντας και εξασφαλίζοντας ένα φιλικό προς το παιδί σύστημα ποινικής δικαιοσύνης - Η εμπειρία του παιδιού μέσα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. - Διερεύνηση υποθέσεων και φιλικών προς το παιδί διαδικασιών. - Διεπιστημονική Συνεργασία. Κωνσταντίνα Μυλωνάκη - Βομβαρδά, Πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Αναπληρωματική Δικαστής Ανηλίκων - Οικογενειακή Δικαστής. Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης, Αστυνόμος Β’, Προϊστάμενος Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Γιώργος Νάκος, Ψυχολόγος, Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

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