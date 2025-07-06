Ηράκλειο: Γεύσεις και μελωδίες πολιτισμών στο Πάρκο Γεωργιάδη

Στο 3ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ «Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου», που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου 5/7, στο Πάρκο Γεωργιάδη, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τους Αντιδημάρχους Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη και Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επισκέφτηκε τα περίπτερα των σωματείων μεταναστών και τοπικών συλλόγων, συνομίλησε με τους συμμετέχοντες, δοκίμασε παραδοσιακά φαγητά και γλυκά, συμμετείχε σε διαδραστικά παιχνίδια και στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην Eλληνική κοινωνία, επισημαίνοντας: «Βρίσκονται εδώ άνθρωποι που θέλουν να κρατήσουν την μνήμη των διαφορετικών παραδόσεων. Βρίσκονται ως επί το πλείστον μέσα σε μια κοινωνία που πρέπει να τους υποδέχεται. Θέλουμε την ενσωμάτωση, θέλουμε την συμπερίληψη και θέλουμε επίσης αυτή την πολυπολιτισμικότητα που βλέπουμε να εκδηλώνεται εδώ η οποία γίνεται στη βάση ορισμένων αρχών που πρέπει να παραδεχόμαστε όπως: τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, την ισότητα του άνδρα με τη γυναίκα, τα δικαιώματα των παιδιών, την διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο. Όλα αυτά μέσα στο θεσμικό, δικαιικό και συνειδησιακό πλαίσιο είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Κρήτη και η Ελλάδα θα πρέπει να καλοδέχονται τους μετανάστες. Θα πρέπει να καλοδέχονται τους ανθρώπους από άλλες χώρες ακόμα και για λόγους που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα τους, την οικονομική και τελικά την εθνική όσο και αν αυτό ακούγεται αντιφατικό αλλά μόνο για όσους έχουν ξενοφοβικά αντανακλαστικά».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στην ιστορία της μετανάστευσης σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο ένταξης και ενσωμάτωσης, τονίζοντας: «Το ανθρώπινο είδος είναι ένα μεταναστευτικό είδος. Αλλά πότε παύει κανείς να είναι μετανάστης. Όταν ξεχνάει ότι είναι μετανάστης και όταν κι όλοι οι άλλοι που τον γνωρίζουν επίσης το ξεχνούν. Και οι Έλληνες κάποια στιγμή μετανάστευσαν εδώ σε αυτόν τον τόπο. Εδώ δεν μιλούσαν πάντα Ελληνικά μιλήθηκαν και άλλες γλώσσες πριν και αυτό ισχύει για όλο τον Ελλαδικό χώρο, ισχύει και για την Κρήτη. Πολύ πολύ νωρίτερα, αυτό που κανείς σχεδόν δεν θυμάται και πρέπει να το διαβάσει στα βιβλία και σε συγκεκριμένα ειδικά βιβλία για να το θυμηθεί, είναι ότι ο άνθρωπος μετανάστευσε σε όλο τον πλανήτη από την Αφρική αλλά αυτό ήταν πριν από 80.000 χρόνια. Τα 80.000 χρόνια είναι πάρα πολλά για να τα κρατήσει οποιαδήποτε μνήμη, σβήνονται από την μνήμη. Η Ελλάδα όπως και όλη η Ευρώπη στην νεότερη ιστορία αιμοδοτήθηκε από την μετανάστευση και εμείς πρέπει να αιμοδοτηθούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο υποδοχής ενσωμάτωσης και ένταξης αυτών των ανθρώπων στους οποίους πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να διατηρούν τη μνήμη της πατρίδας από την οποία ξεκίνησαν για να καταλήξουν σε μια καινούρια πατρίδα. Η Ελλάδα η πρέπει να τους καλοδέχεται για μια σειρά λόγων. Ο πρώτος λόγος είναι ο ανθρωπιστικός, γιατί είμαστε άνθρωποι απέναντι σε ανθρώπους μαζί με ανθρώπους. Απόψε είμαστε εδώ στο Φεστιβάλ με τις γεύσεις. Είναι μια μέρα ξεχωριστή, αλλά το ζήτημα είναι όλα όσα είπαμε προηγουμένως να τα αποδεικνύουμε στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πολλές φορές είναι σκληρή μας δοκιμάζει και δοκιμάζει και την ανθρωπιά μας. Δοκιμάζει την δυνατότητά μας να υποδεχτούμε τον άλλον να ζήσουμε μαζί και να δημιουργήσουμε όπως πρέπει».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε επίσης πόσο σημαντικό είναι για τους μετανάστες να διατηρούν τις μνήμες της πατρίδας τους αλλά και τους λόγους που έφυγαν από αυτές όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία: «Η απώλεια της ταυτότητας της ιδιότητας του μετανάστη έχει να κάνει με τη λησμονιά. Έχει να κάνει με τη λήθη και εδώ είμαστε σε μια εκδήλωση που κρατάει τη μνήμη. Κρατάει τις ρίζες των ανθρώπων. Είμαι πολύ χαρούμενος που περιτριγυριζόμαστε από όλες αυτές τις Κοινότητες. Ουκρανούς, Αλβανούς, Βούλγαρους και επίσης από αυτούς που αυτονόητα τους θεωρούμε ενσωματωμένους που όμως έχουν και ρίζες προσφυγικές για την Κρήτη. Αυτό δίνει την αφορμή να θυμηθούμε τη δική μας ιστορία. Πρέπει κανείς να σκέφτεται για ποιο λόγο οι άνθρωποι μεταναστεύουν στην σύγχρονη εποχή και τα δράματα που βρίσκονται πίσω από αυτό. Τις ανθρώπινες ιστορίες και τις ιστορίες των λαών στον σύγχρονο κόσμο. Καμιά φορά μέσα από την διαδοχή των γεγονότων τείνουμε να ξεχάσουμε ορισμένα πράγματα. Πάλι πάμε στην λησμονιά. Για παράδειγμα ότι στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται και ότι οι Ουκρανοί παλεύουν για την πατρίδα τους και έχουν κάθε δικαίωμα οι Ουκρανοί να παλεύουν για την πατρίδα τους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και ιδιαίτερα εμείς που έχουμε μια ιστορία αγώνων για την απελευθέρωση και την αυτοδιάθεση. Έχουμε λοιπόν εδώ κοινότητες με διαφορετικά στρώματα μετανάστευσης που έχουν βρεθεί εδώ και που ενσωματώνονται γεγονός πολύ σημαντικό. Τι είναι οι μετανάστες σήμερα, είναι άνθρωποι που έρχονται transit σε ένα βαθμό. Είναι άνθρωποι που έρχονται όμως και για να μείνουν και για να αποτελέσουν κομμάτι της δικής μας κοινωνίας. Αυτό μας θέτει και ειδικότερα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με θετική διάθεση. Πρώτα από όλα διότι όλοι είναι άνθρωποι και όλοι έχουν δικαίωμα στην ζωή με ανθρώπινες συνθήκες που και εμείς αναγνωρίζουμε και για τους εαυτούς μας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να έχει εχθρική διάθεση για τον μετανάστη. Η διάθεση πρέπει να είναι του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Αυτό βλέπουμε για την Αλβανική Κοινότητα πόσο έχει ενσωματωθεί και πλέον έχουμε τους Έλληνες πολίτες που είναι και τρίτης γενιάς».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε διοργανωτές και συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ: «Ευχαριστώ όλες τις κοινότητες και τους συνεργάτες που έχουν βρεθεί εδώ για να πλαισιώσουν και να υποστηρίξουν το Φεστιβάλ, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη και τους συνεργάτες του, τα σωματεία όπως είναι η «Επίδρασις» και όλους όσοι έχουν συμβάλλει , γνωρίζοντας ότι και την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί. Η επόμενη μέρα δεν θα έχει μικρόφωνα και προβολείς αλλά είναι η μέρα στην οποία κρίνονται όλα και κρίνεται η κοινή μας ζωή που θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη».

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιελάμβανε παράλληλες δράσεις ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε διαδραστικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουν μουσικοχορευτικά δρώμενα και να απολαύσουν Κρητικές γεύσεις και παραδοσιακά εδέσματα από χώρες των μεταναστών. Την εκδήλωση πλαισίωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου με τον Γιάννη Κασσωτάκη στο τραγούδι. Το Φεστιβάλ παρουσίασε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Δρακάκης του Ρ/Σ FAMILY 89,3 ενώ συλλέχτηκαν και τρόφιμα για τους πληγέντες της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ιεράπετρα.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου δια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας με την υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων και σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS+ το οποίο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με συνδικαιούχο την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Κρήτη» καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν

H Ένωση Αλβανών Ηρακλείου

H Βουλγαρική Ένωση Κρήτης

O Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός

O Παγκρήτιος Ουκρανικός Σύλλογος «ΛΕΛΕΚΙ»

Επίσης όσοι συμμετείχαν στο Φεστιβάλ παρακολούθησαν μουσικοχορευτικά δρώμενα από τη χορωδία και τη χορευτική Ομάδα της Ένωσης Αλβανών Ηρακλείου, μουσικές μελωδίες από τον Παγκρήτιο Ουκρανικό Σύλλογο «ΛΕΛΕΚΙ» , εικαστικές – καλλιτεχνικές δραστηριότητες από το ΚΕ.Σ.Α.Ν. σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, το Δημιουργικό εργαστήρι από το Χαμόγελο του Παιδιού και από τα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου.

