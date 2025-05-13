Ηράκλειο: Αγωνία για την τύχη του 33χρονου Χρήστου - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 33χρονου στο Ηράκλειο.

Ο Χρήστος Κομψέλης εξαφανίστηκε στις 07/05/2025 τα ξημερώματα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Χρήστου Κομψέλη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Κομψέλης την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα, λευκή μπλούζα, μπλε μπουφάν και μπλε παπούτσια. Εχει ύψος 1,72μ. και είναι αδύνατος.

Οποιος γνωρίζει οτιδήποτε παρακαλείται να καλέσει το 100 ή στο 1017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Ηράκλειο: Του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και τον λήστεψε με το "καλημέρα"

Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο