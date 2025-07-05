Χανιά: Μεγάλη η καμένη έκταση από την φωτιά στον Αγριλέ

Σημαντική ήταν η ζημιά που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της παρασκευής στον Αγριλέ Χανίων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά στο πέρασμα της κατέκαψε 50 συνολικά στρέμματα έκτασης εκ των οποίων τα 25 δασική και τα 25 γεωργική.

Για τη φωτιά επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και δύο εναέρια μέσα των οποίων οι ρίψεις νερού ήταν καθοριστικές για την έκβαση το πύρινο μετώπου.

Υπενθυμίζεται ότι για την φωτιά είχε και το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα

Οι φλόγες ξέσπασαν την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες βρίσκονταν ακόμη στην ανατολική Ιεράπετρα και έσβηναν την φωτιά.

Διαβάστε επίσης:

