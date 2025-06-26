Χανιά: Αναπροσαρμογή προγράμματος διαχείρισης νερού άρδευσης στις περιοχές του Ακρωτηρίου
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ
clock 19:27 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) με ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τίθεται σε ισχύ νέο πρόγραμμα νερού άρδευσης για τις περιοχές της Δ.Ε. Ακρωτηρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα του «Οργανισμού».

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, η έναρξη της άρδευσης θα γίνεται στις 07:30 το πρωί  και θα διαρκεί έως την εξάντληση της διαθέσιμης – ανά ημέρα - ποσότητας νερού από τη δεξαμενή.

Η αναπροσαρμογή του προγράμματος κρίνεται αναγκαία λόγω των αυξημένων φαινομένων λειψυδρίας, τα οποία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων κατά τους θερινούς μήνες.

Το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ακολούθως:

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή:

Κουνουπιδιανά

Αργουλιδές

Πλακούρες

Καμπάνι

Άγ. Ονούφριος

Χωραφάκια

Σταυρός

Τερσανάς

Καλαθάς

Λυδία

Άγ. Παύλος

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο:

Κάτω Αρώνι

Παζινός

Στέρνες

Λουτράκι

Καλόρρουμα

Μουζουράς

Χορδάκι

Αγ.Τριάδα

Τις Κυριακές όλα τα δίκτυα θα είναι ανοικτά, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθέματων. Αν χρειαστεί αναπροσαρμογή του προγράμματος, οι καταναλωτές θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση του Ο.Α.Κ.  

