Γάζι: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Παρασκευή στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ανάπλασης. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα της λεωφόρου από την οδό Άγγελου Σικελιανού έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου μονοδρομείται με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Γάζι. Για τα οχήματα που κινούνται από Γάζι προς Ηράκλειο, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Γεωργίου Γεννηματά και Στεφανογιάννη.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών που θα κινούνται από Γάζι προς Ηράκλειο, μονοδρομείται επίσης τμήμα της οδού Γεωργίου Γεννηματά, έως τη συμβολή της με την οδό Μενελάου Λουντέμη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, για τα οχήματα που θα εισέρχονται στο μονοδρομημένο τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου από τις κάθετες οδούς και θα χρειάζεται να κινηθούν προς Ηράκλειο, θα υπάρχει δυνατότητα αναστροφής μέσω κυκλικού κόμβου, ο οποίος θα δημιουργηθεί στη συμβολή των οδών Γεωργίου Γεννηματά – Ελευθερίου Βενιζέλου – 16 Μαρτύρων, με κατεύθυνση στη συνέχεια προς την οδό Γεωργίου Γεννηματά.

Για την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων και λεωφορείων προς Ηράκλειο θα χρησιμοποιείται ο κόμβος στην περιοχή «Άνοδος», προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευσή τους.

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών ανάπλασης στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα απαιτηθεί από την πορεία του έργου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν την ταχύτητά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της προσωρινής σήμανσης και των πληροφοριακών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

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