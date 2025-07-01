Δημοσιογράφοι και influencer από την Τουρκία πήραν μια "γεύση" από... Κρήτη

Με τις καλύτερες εντυπώσεις για την κρητική φιλοξενία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, και την κρητική φύση αναχώρησαν από το νησί μας οι έξι Τούρκοι δημοσιογράφοι και επηρεαστές γνώμης (influencer), οι οποίοι επισκέφθηκαν την ανατολική Κρήτη από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου 2025. Το δημοσιογραφικό ταξίδι διοργάνωσε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας, το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της νέας αεροπορικής σύνδεσης Ηράκλειο – Κωνσταντινούπολη με την Aegean.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος πάνω από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024 ενώ το 2025 αναμένεται νέο ρεκόρ αφίξεων, με τη νέα σύνδεση να ενισχύει τις ροές όχι μόνο από Τουρκία αλλά και τη νοτιοανατολική Ασία (σχεδόν 2.000 αφιχθέντες ήδη για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο). Από το Δεκέμβριο μάλιστα του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση βίζας εξπρές σε Τούρκους πολίτες για επισκέψεις σε δέκα ελληνικά νησιά και 14 λιμάνια. Οι Τούρκοι τουρίστες ενδιαφέρονται κυρίως για παραθαλάσσιες διακοπές, καθώς επίσης για τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.

Οι φιλοξενούμενοι, μεταξύ των οποίων μία δημοσιογράφος για θέματα βιωσιμότητας, ταξιδιού και μόδας, δυο σεφ και δυο φωτογράφοι, ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Από τις Αρχάνες ως την Κριτσά, από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ως τη Σπιναλόγκα, από το Ηράκλειο ως τη λίμνη Βουλισμένη, οι φιλοξενούμενοι απόλαυσαν τη φύση, τα μνημεία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, συμμετέχοντας σε ποικίλες εμπειρίες (παραδοσιακή μαγειρική, οινογευσιγνωσία, γκολφ, βόλτα με σκάφος, παρασκευή αρώματος κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους πρόβαλλαν μέσα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εμπειρίες που βίωσαν στους πάνω από δυο εκατομμύρια ακολούθους τους και αναχώρησαν καταγοητευμένοι από τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Κρήτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά: «Κάθε φιλοξενία επισκεπτών από οποιαδήποτε χώρα, είναι για την Κρήτη μια ευκαιρία να δημιουργήσει νέους πρεσβευτές, ένα παραπάνω όταν πρόκειται για μια αγορά με άνοδο και προοπτική, όπως η γείτονα Τουρκία. Για μας είναι ένα ακόμα ταξίδι εξοικείωσης, γι αυτούς ένα ταξίδι ζωής και εμπειρίας που εμείς την εμπλουτίζουμε με την θεματική μας αρχιτεκτονική και τη φιλοξενία μας, που αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της Κρήτης, Παντού!».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε σχετικά: «Μέσω αυτής της δράσης συμβάλλουμε ως Περιφέρεια Κρήτης στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού μας και εργαζόμαστε για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής αξίας από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες δημιουργοί περιεχομένου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική φιλοξενία και να αποτυπώσουν κάποιες από τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Κρήτη.»

