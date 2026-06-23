Δήμος Πλατανιά: Συνεχίζονται οι πεζοπορικές διαδρομές - Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κολυμπάρι η επόμενη

Συνεχίζεται στον Δήμο Πλατανιά η επιτυχημένη δράση των πεζοπορικών διαδρομών σε μονοπάτια που έχει αναδείξει, σηματοδοτήσει και συντηρήσει, σε περιοχές ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.



Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης , ο Δήμος Πλατανιά διοργανώνει πεζοπορία στο Κολυμπάρι, το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 18:30, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Κολυμβαρίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κολυμβαρίου και το Τ.Σ. Κολουμβαρίου.



Σημείο συνάντησης και εκκίνησης θα είναι ο Ξενώνας «ΔΙΚΤΥΝΝΑ» του Δήμου Πλατανιά και η αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Κολυμβαρίου.



Η διαδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στα τέσσερα καταφύγια – πυροβολεία που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής από κατοίκους της περιοχής, με αναγκαστική εργασία και βρίσκονται κοντά στην αρχή του μονοπατιού. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν τμήμα του μονοπατιού με προσκύνημα στην Ιερά Μονή Γωνιάς και επίσκεψη στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, πριν επιστρέψουν στο σημείο εκκίνησης.



Η συνολική απόσταση της διαδρομής είναι περίπου 2 χιλιόμετρα. Ο βαθμός δυσκολίας είναι χαμηλός, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπου 50 διάσπαρτα σκαλοπάτια που συναντώνται σε σημεία με ανώμαλο έδαφος.



Συνιστάται στους συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους νερό, κατάλληλα παπούτσια και ελαφρύ ρουχισμό.



Τη δράση θα συνοδεύσει, ο διοργανωτής των πεζοπορικών διαδρομών και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ενώ την υγειονομική κάλυψη θα παρέχει το Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου.



Οι πεζοπορικές δράσεις του Δήμου Πλατανιά ολοκληρώνονται με την πεζοπορική διαδρομή για τη θερινή περίοδο και θα συνεχιστούν με νέες από τον Σεπτέμβριο σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του Δήμου.

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