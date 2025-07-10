Αστυνομική επιχείρηση σε Λασίθι και Χανιά - Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά

Στα χέρια της αστυνομίας των Χανίων δύο αλλοδαποί ηλικίας 26 και 18 ετών που είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν χθες (09.07.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες στα Χανιά, δύο αλλοδαποί 26 και 18 ετών, κατηγορούμενοι

για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και

καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και το συνολικό χρηματικό ποσό των 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συλλήψεις και στην Ιεράπετρα

Χειροπέδες σε έναν 50χρονο και έναν 40χρονο αλλοδαπό πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Ιεράπετρας καθώς έπειτα από έλεγχο στους συλληφθέντες βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης ενώ καλλιεργούσαν επιμελώς και δύο δενδρύλλια κάνναβης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν χθες (09.07.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας 50χρονος ημεδαπός και 40χρονος

αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε κατάλυμμα όπου διαμένουν και σε περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν να καλλιεργούνται

επιμελώς δύο δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης και ζυγαριά ακριβείας. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

