Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 η διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση «Ένα νησί στην εποχή των επαναστάσεων: Κρήτη, 1821-1830» που διοργανώνουν η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και πραγματεύεται τη συμμετοχή της Κρήτης στην Ελληνική επανάσταση του 1821 σε συνάρτηση με τις διεθνείς συνθήκες, τις εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

19.00΄ Αγησίλαος Καλουτσάκης, ιστορικός, αναπληρωτής διευθυντής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, συντονιστής της συνάντησης

19.20΄ Μαρίνος Σαρηγιάννης, ερευνητής Α΄ Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Η επανάσταση μέσα από το πρίσμα της οθωμανικής ιστορίας

19.40΄ Γιάννης Σπυρόπουλος, ερευνητής Γ΄ Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Τα Σφακιά στις παραμονές του 1821: η οπτική των οθωμανικών πηγών

20.00΄ Ελευθερία Ζέη, επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νέων Χρόνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τα τεκμήρια του κρητικού ’21, μια άλλη ανάγνωση

20.20΄ Αλεξάνδρα Σφοίνη, κύρια ερευνήτρια Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Δύο Ευρωπαίοι στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ στην Κρήτη το 1825: ειδήσεις από τα ταξιδιωτικά χρονικά του Γάλλου St. Lauvergne και του Ιρλανδού R. R. Madden

20.40΄ Aimee M. Genova, postdoctoral research associate, Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University, Sfakian Revolt in Askyfou: Robert Pashley’s Reflections in the Aftermath of the Greek Revolution in Crete

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86492942749

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή του κοινού που παρακολούθησε τις ομιλίες των: Μάνου Περάκη, δρ. ιστορίας, Επανάσταση και κοινωνική αλλαγή στην Κρήτη κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, Μανώλη Δρακάκη, επίκ. καθηγητή Αρχειονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Θεωρητικές προσεγγίσεις του Κρητικού ‘21, Μαρίας Σωρού, φιλόλογου-ιστορικού, Η εκστρατεία στο Μεραμπέλλο το 1827. Μια προσπάθεια αναζωπύρωσης της επανάστασης, Τάσου Σακελλαρόπουλου & Μαρίας Δημητριάδου, επιμελητών Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, Η Έκθεση, «1821. Πριν και μετά» στο Μουσείο Μπενάκη, και των νέων ιστορικών και μελών της επιστημονικής ομάδας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Δημήτρη Κυπριωτάκη, Μαρίας Καλογεράκη, Ανδρέα Καλοκαιρινού, Ειρήνης Φουκαράκη, «…δια τις ανάγκες της Κοινής Κάσσας», μια απόπειρα εξέτασης της οικονομικής δραστηριότητας στην Κρήτη κατά τα πρώτα χρόνια της επανάστασης του 1821 (1821-1824).

Η επιστημονική συνάντηση αποτελεί μέρος του πολύπτυχου αφιερώματος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Επίκεντρο του αφιερώματος αποτελεί η υπαίθρια περιοδική έκθεση 1821 Η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, πραγματοποιήθηκε με χορηγία της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. και ταξίδεψε σε όλη την Κρήτη με την υποστήριξη και τον συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης. Η έκθεση είναι επισκέψιμη όλο το 24ώρο χωρίς εισιτήριο στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου έως το τέλος Οκτωβρίου 2021 και πλαισιώνεται με δωρεάν ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις που προσφέρονται από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με νέα χορηγία των Πλαστικών Κρήτης Α.Ε. (για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://www.historical-museum.gr/gr/news/view/h-epeteiakh-ekthesh-tou-is...).

