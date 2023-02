Τουρκία: Πανικός από τον νέο σεισμό - 3 νεκροί, 213 τραυματίες (βίντεο)

Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, που έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 47.000 ανθρώπους, νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν και πάλι την περιοχή.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στη νότια επαρχία Χατάι σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λαττάκειας, στη Συρία.

Μετά από αυτόν τον σεισμό, καταγράφηκαν δύο ακόμη δονήσεις, μεγέθους 5,8 και 5,2 βαθμών, στο Σαμαντάγκ.

Ήδη από τις πρώτες στιγμές του σεισμού, αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σοβαρές ζημιές στα κτίρια που είχαν ήδη πληγεί από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, με τις πρώτες εικόνες από τα social media να προκαλούν τρόμο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του νέου ισχυρού σεισμού στην Τουρκία

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border.

A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 20, 2023