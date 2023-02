Τουρκία: Απανωτοί σεισμοί 6,4 και 5,8 και 5,2 R - Στην Αντιόχεια το επίκεντρο, ζημιές σε κτίρια

Εξακολουθεί να σείεται η γη στην Τουρκία, με τους κατοίκους να ζουν υπό ένα διαρκές καθεστώς φόβου καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα καταγράφηκαν τρεις σεισμοί, 6,4, 5,8 και 5,2 Ρίχτερ. Η πρώτη σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών σημειώθηκε σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στη νότια επαρχία Χατάι, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km W of #Antioch (#Turkey) 4 min ago (local time 20:04:28)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023