Τανζανία: Οι πιλότοι αεροσκάφους που συνετρίβη αγνόησαν τρεις ηχητικές προειδοποιήσεις

Οι αρχές της Τανζανίας ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι οι δυο πιλότοι του αεροσκάφους της εταιρείας Precision Air το οποίο συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 19 άνθρωποι, αγνόησαν προειδοποιήσεις που εξέπεμψε σύστημα ασφαλείας καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε επικίνδυνα στο έδαφος.

Την 6η Νοεμβρίου, το αεροσκάφος με 43 επιβαίνοντες κατέπεσε στα νερά της μεγαλύτερης λίμνης της Αφρικής κι ακολούθησε επιχείρηση σωστικών συνεργείων, ψαράδων και κατοίκων της περιοχής για να βρεθούν και να διασωθούν επιζώντες.

Η αστυνομία είχε επισημάνει τις πολύ άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες όταν έγινε το αεροπορικό δυστύχημα, το χειρότερο εδώ και δεκαετίες στην Τανζανία, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στον προορισμό του.

Μπροστά στην οργή που προκάλεσε η τραγωδία, η πρόεδρος Σαμία Σουλούχου Χασάν υποσχέθηκε ότι θα διενεργείτο έρευνα σε βάθος και διέταξε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στη χώρα.

