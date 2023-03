Κυκλώνας Γιάκου: "Σφυροκόπησε" το Περού – Στα 323 εκατομμύρια δολάρια η ζημία

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις εξαιτίας του κυκλώνα Γιάκου που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες είχαν αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές φθορές ή να καταστραφούν υποδομές και η ζημία εκτιμάται πως φθάνει τα 323 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Άλεξ Κοντρέρας, καθώς κάτοικοι των περιοχών που δοκιμάστηκαν πασχίζουν ακόμα να επισκευάσουν σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι βροχοπτώσεις που έφερε ο κυκλώνας προκάλεσαν πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες σπίτια, σχολεία, καταστήματα και δρόμοι, κυρίως κατά μήκος των κεντρικών και βόρειων ακτών της χώρας των Άνδεων στον Ειρηνικό.

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν και οι αρχές έχουν αρχίσει το έργο της επισκευής του οδικού δικτύου και άλλων υποδομών.

Κατά τον υπουργό Οικονομίας Κοντρέρας, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Cyclone Yaku has unleashed torrents of rain on Peru's northern region, burying homes and cars in mud and killing several people

