Στην Τεχεράνη, εκατοντάδες γιορτάζουν την επίθεση στο Ισραήλ

Αρκετές εκατοντάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη, στην πλατεία Παλαιστίνης και μπροστά από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, για να γιορτάσουν την επίθεση κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Κάλεσαν σε "θάνατο για το Ισραήλ", άναψαν πυροτεχνήματα και επευφήμησαν τον ηγέτη των Φρουρών της Επανάστασης για την επίθεση στο Ισραήλ.

Meanwhile, in the Iranian capital, people are celebrating the attack on Israel. pic.twitter.com/8JkoTF3QxX

