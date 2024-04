Βίντεο με καταρρίψεις ιρανικών drone πάνω από το Ισραήλ

Πάνω από τα εδάφη του Ισραήλ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του έφτασαν λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Κύπρου και Ισραήλ) τα ιρανικά drones που εξαπέλυσε κατά εκατοντάδες η Τεχεράνη.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν στο Ισραήλ

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τρεις αμερικανούς αξιωματούχους που δεν αποκάλυψαν τον αριθμό των drones ή τις τοποθεσίες όπου καταρρίφθηκαν. Νωρίτερα το ισραηλινό δίκτυο CH 12 TV μετέδωσε ότι βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη κατέρριψαν ιρανικά drones επάνω από περιοχές της μεθορίου Ιράκ-Συρίας.

Ισραηλινός αξιωματούχος: ΗΠΑ και Βρετανία κατέρριψαν πάνω από 100 drones

Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας δηλώνει στο Army Radio ότι περισσότερα από 100 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ήδη αναχαιτιστεί εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου, από τα εκατοντάδες που έχουν εκτοξευθεί στο Ισραήλ.

Η έκθεση αναφέρει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι είχαν εντοπίσει περισσότερα από 100 drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.

I’ve been under rocket fire a lot and this is non-stop for the last ten minute in terms of both the intensity of interceptions, the sirens and rumbling in the distance of interceptions that seem to be over the Jordan valley somewhere or over West Bank https://t.co/e02RuFQnDV

— Seth Frantzman (@sfrantzman) April 13, 2024