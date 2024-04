Σρι Λάνκα: Επτά νεκροί σε αγώνα αυτοκινήτων (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε αγώνας αυτοκινήτων που διοργάνωσε η στρατιωτική ακαδημία στη Σρι Λάνκα όταν ένα από τα οχήματα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 20 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το Sky News το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Diyatalawa που βρίσκεται 180 χλμ. ανατολικά της πόλης Κολόμπο.

Στο συγκεκριμένο σκέλος του αγώνα το παρακολουθούσαν περίπου 45.000 θεατές.

❗️Seven dead in Sri Lanka horror rally crash

A further 21 people were injured - some in critical condition - as a car ploughed into the 100,000-strong crowd at a motor rally event near the town of Diyatalawa on Sunday, with an eight-year-old girl among the dead.

The… pic.twitter.com/dVWOkjcXE3

