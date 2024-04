Σερβία: Εξουδετερώθηκε νατοϊκή βόμβα

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (21/4) στην Σερβία όταν εντοπίστηκε βόμβα ενός τόνου η οποία είχε μείνει από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

Η βόμβα εντοπίστηκε σε εργοτάξιο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στη Νις κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και εκκενώθηκε όλος ο πληθυσμός γύρω από το πάρκο.

#BREAKING #Serbia The aerial bomb, a remnant from the NATO bombing, has been successfully removed from the construction site in Niš, Serbia. It is currently being transported to a secure location for destruction. pic.twitter.com/EXLY67mtV3

— The National Independent (@NationalIndNews) April 21, 2024