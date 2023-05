Σοκαριστικό βίντεο: Οικοδόμος που εγκλωβίστηκε σε φωτιά έκανε ζωντανή μετάδοση λίγο πριν πεθάνει

Ένα σοκαριστικό βίντεο από ζωντανή μετάδοση ενός οικοδόμου που εγκλωβίστηκε σε φωτιά, λίγο πριν χάσει τη ζωή του, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τα συγκλονιστικά πλάνα την ώρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ έδειξαν δύο άνδρες παγιδευμένους στην κόλαση να εκλιπαρούν για βοήθεια πριν πεθάνουν.

Ο Ντέμοντ Τάιρι Σέριλ, 30 ετών, ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο όπου εργαζόταν.

Ο Σέριλ φαίνεται στο βίντεο να αναπνέει με δυσκολία, ζητώντας βοήθεια.

«Είμαι στο Σάουθ Πάρκ αυτή τη στιγμή, στη δουλειά. Το κτίριο καίγεται και δεν μπορώ να βγω έξω. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς να μας δουν».

«Το κτίριο καίγεται και είμαι παγιδευμένος μέσα. Εγώ και ο συνάδελφός μου» είπε, καθώς έδειχνε τον εαυτό του και τον συνάδελφό του με την κάμερα του κινητού του.

Τα συνεργεία κατάφεραν να διασώσουν 15 εργαζόμενους από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε σε ένα υπό κατασκευή συγκρότημα διαμερισμάτων. Ένας από τους διασωθέντες είχε παγιδευτεί από τον καπνό σε έναν πολυώροφο γερανό.

Ο Σέριλ διατηρούσε την ψυχραιμία του και σε ένα σημείο επιχείρησε να φωνάξει δυνατά για βοήθεια, με την ελπίδα να τον ακούσουν και να τον εντοπίσουν οι πυροσβέστες

«Βοήθεια-βοήθεια-βοήθεια», φώναξε.

«Αυτό το κτίριο καίγεται. Είμαι στη δουλειά. Είμαστε στο Σάουθ Παρκ», επανέλαβε για άλλη μια φορά, πριν το βίντεο διακοπεί ξαφνικά.

Ο 30χρονος οικοδόμος ζητούσε βοήθεια

Just saw this now I want to cry. The only way out was on fire. Where was the fire department??? pic.twitter.com/fqGyyDmiv3

— Jen (@Jen_jen_jen_123) May 20, 2023