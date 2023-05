Εντυπωσιακό βίντεο: Πτώση μετεωρίτη κάνει τη νύχτα μέρα!

Εντυπωσιακά πλάνα από κάμερα ασφαλείας, που φαίνεται ότι κατέγραψαν την πτώση ενός μετεωρίτη στον ουρανό της Αυστραλίας, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο εθεάθη να φλέγεται στον ουρανό πάνω από το Κουίνσλαντ στις 22 Μαΐου. Το βίντεο εξασφαλίστηκε από το αεροδρόμιο του Κερνς και δείχνουν μια καθαρή θέα της λάμψης καθώς αυτή διασχίζει το σημείο από ψηλά.

Ένας αστροφυσικός που επικαλείται το ABC, δήλωσε ότι το αντικείμενο ήταν «σίγουρα μετεωρίτης» και πιθανότατα ταξίδευε από 62.000 έως 93.000 μίλια την ώρα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Surveillance camera footage from the Cairns Airport in Australia showed a fireball, believed to be a meteor, illuminating the night sky pic.twitter.com/pwNrSnk8Sz

— Reuters (@Reuters) May 23, 2023