Αστρονόμος δημοσίευσε βίντεο μετεωρίτη και το Twitter την μπλόκαρε γιατί δεν είχε την άδεια του… εικονιζόμενου!

Αστρονόμος ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter ένα βίντεο μετεωρίτη, αλλά το μέσο την μπλόκαρε καθώς, όπως ανέφερε, είχε παραβιάσει τους κανονισμούς της πλατφόρμας.

Η Mary McIntyre ενημερώθηκε πως το έξι δευτερολέπτων βίντεο περιείχε «ευαίσθητο περιεχόμενο» και δημοσιοποιήθηκε χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα, του μετεωρίτη δηλαδή.

Η μόνη της επιλογή ήταν να σβήσει το βίντεο για να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στον λογαριασμό της, αλλά αυτό θα σήμαινε παραδοχή ενός λάθους που δεν έκανε.

Αρχικά, το Twitter τής επέβαλε μία ποινή 12 ωρών, που όμως επεκτάθηκε στους 3 μήνες, παρότι είχε κάνει κάθε δυνατή ένσταση.

«Είναι τρελό. Δεν θέλω να καταγραφεί στο αρχείο μου πως μοιράζομαι πορνογραφικό υλικό, όταν δεν το έχω κάνει» είπε η Αγγλίδα αστρονόμος, μετά την άρνησή της να σβήσει το βίντεο.

Here is the #IonizationTrail from the #Perseid #Fireball at 01:37 BST / 00:37 UT 13/08/22 from #Oxfordshire . Visually it was epic! Canon 1100D 18-55mm lens 8sec ISO-800 f/3.5. Video is made from the fireball + 7 subsequent images #Perseids2022 #PerseidsMeteorShower pic.twitter.com/jSw3OTSw15

Το προφίλ της είναι ακόμα ανοιχτό, αλλά η ίδια δεν είχε καμία πρόσβαση σε αυτό. Η McIntyre κατήγγειλε πως παρά τις προσπάθειες δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει με κάποιον εργαζόμενο, και μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του μέσου από τον Elon Musk, επεσήμανε πως θεωρεί αδύνατο να τα καταφέρει.

Η ίδια δήλωσε πως το κλιπ είχε δημοσιοποιηθεί και από άλλους αστρονόμους, για λογαριασμό της, αλλά κανείς δεν είχε υποστεί καμία επίπτωση.

Ανησύχησε πως εάν «σπάσει» και αποδεχθεί τους όρους του Twitter μπορεί το προφίλ της να μαρκαριζόταν, κάτι που θα είχε επιπτώσεις στην εργασία της. Υπόκειται συχνά σε ελέγχους γιατί εργάζεται σε σχολεία.

«Μου λείπει η διάδραση. Νιώθω αποκομμένη από τον κόσμο της αστρονομίας» είπε.

Ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ryan Vaughan βρέθηκε αντιμέτωπος με μία αντίστοιχη κατάσταση όταν ανήρτησε βίντεο με θεριζοαλωνιστικές μηχανές να εργάζονται σε ένα χωράφι. Και αυτό θεωρήθηκε «προσωπική στιγμή».

Αυτός επέλεξε να το διαγράψει, γιατί ήθελε να ανοίξει και πάλι το προφίλ του. «Δεν είναι δίκαιο και είναι λάθος» είπε. «Πρέπει να το φτιάξουν».

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας της στο BBC, αποκαταστάθηκε η πρόσβασή της στο προφίλ της.

I'm back!!!!!!!!!! After 3 months of being blocked due to my Perseid meteor video being flagged as intimate media, I wasn't able to get my account back unless I admitted to breaking the rule. Huge thanks to the BBC & to everybody who has been tagging support for me :-)

— Mary McIntyre FRAS (she/her) (@Spicey_Spiney) November 17, 2022