Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον πρωθυπουργό της χώρας

Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή τη στιγμή που ο 71χρονος λογοτέχνης Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολεί εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο βίντεο ακούγονται οι πυροβολισμοί του δράστη:

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο δράστης πλησιάζει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας και πυροβολεί εναντίον του πέντε φορές.

Ο Φίτσο φέρει τρία τραύματα από πυροβολισμούς: δύο στο χέρι του και ένα στην κοιλιά του.

Άμεσα σπεύδουν στο σημείο οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ενώ επικρατεί το απόλυτο χάος.

Κρίσιμες για την υγεία του Σλοβάκου πρωθυπουργού είναι οι επόμενες ώρες, έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας στην πόλη Χάντλοβα, στην κεντρική Σλοβακία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο Φίτσο «έχει πυροβοληθεί αρκετές φορές» και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Ρούσβελτ στην Μπάνσκα Μπίστριτσα. «Απόπειρα δολοφονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε βάρος του Ρόμπερτ Φίτσο. Έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και η ζωή του απειλείται. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Banská Bystrica, επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να φτάσει στην Μπρατισλάβα και υπάρχει ανάγκη για άμεση επέμβαση. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν πολλά» αναφέρεται χαρακτηρτιστικά.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο HN, ως δράστης αναγνωρίστηκε ένας 71χρονος Σλοβάκος συγγραφέας, γνωστός στη Σλοβακία. Πρόκειται για τον Γιούρι Τσιντούλα, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τέσσερις φορές κατά του Φίτσο, τραυματιζοντάς τον, πιθανόν, στην κοιλιά και στο στήθος.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του νοσοκομείου της Χάντλοβα, στο οποίο μεταφέρθηκε αρχικά ο Σλοβάκος πρωθυπουργού, ανέφερε ότι οι «ζωτικές του λειτουργίες» έχουν σταθεροποιηθεί, προσθέτοντας πως είχε τις αισθήσεις του, πριν μεταφερθεί σε άλλη νοσηλευτική μονάδα.

Η πρόεδρος της χώρας, Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Πώς έγινε η απόπειρα δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτη λίγο μετά από μια συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας, περίπου 180 χιλιόμετρα έξω από την Μπρατισλάβα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο TASR.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, στόχος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε, την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 59χρονος Φίτσο φέρεται να τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

Δείτε σε βίντεο τη στιγμή που ο τραυματίας Φίτσο απομακρύνεται από τους άντρες της ασφάλειάς του

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024