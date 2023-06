Ρωσία: Μάχες και πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βορόνεζ- Υπό τον έλεγχο του Πριγκόζιν το Ροστόφ

Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Βορόνεζ.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 οχήματα βρίσκονται στο σημείο Δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά σε διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται τουλάχιστον ένα στρατιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή. Καθώς το ελικόπτερο πετάει προς το διυλιστήριο, παρατηρείται έκρηξη, μια πύρινη σφαίρα και πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο.

Μαχητικά αεροσκάφη της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ βρίσκονταν στην περιοχή, σύμφωνα με άλλα βίντεο με γεωγραφικό εντοπισμό. Το υλικό δείχνει τουλάχιστον δύο στρατιωτικά ελικόπτερα στην περιοχή, στα περίχωρα της πόλης.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει βίντεο με οδοφράγματα γύρω από την πόλη Βορονέζ, η οποία φαίνεται να ήταν στόχος των μονάδων της Wagner που κινούνταν προς βορρά από το Ροστόφ.

Νωρίτερα σήμερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Βάγκνερ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

