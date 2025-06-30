Πορτογαλία: Το μετεωρολογικό φαινόμενο που τρόμαξε θαμώνες παραλίας (Βίντεο)

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο καιρικό φαινόμενο ήρθαν θαμώνες της παραλίας Praia do Furadouro στην Πορτογαλία. Μάλιστα, το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό το βίντεο φαίνονται τεράστια σύννεφα να σαρώνουν τις ακτές της Πορτογαλίας, προκαλώντας μεγάλα κύματα και παράξενο θόρυβο.

Σημειώνεται πως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία πλήττονται εδώ και αρκετές ημέρες από κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, την Πορτογαλία πολλές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της Λισαβόνας, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ως σήμερα το βράδυ.

Τι είναι το φαινόμενο "Roll Cloud";

Το σπάνιο φαινόμενο ονομάζεται «Roll Cloud (Κυλιόμενο Νέφος)» και μοιάζει με γιγάντιο κύμα στον ουρανό. Πρόκειται για έναν σπάνιο ατμοσφαιρικό σχηματισμό που προκαλείται από αντιθέσεις μεταξύ αερίων μαζών και θαλάσσιων αέρηδων.

Αυτός ο τύπος νέφους είναι μακρύς και σωληνοειδής, κινούμενος οριζόντια σαν να «κυλά» πάνω από τον ωκεανό. Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά στην Πορτογαλία, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Σχηματίζεται όταν ο ζεστός αέρας συγκρούεται με τον κρύο αέρα και αντί να ανεβαίνει, επεκτείνεται οριζόντια.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε παραλίες όπως η Póvoa de Varzim, το Vila do Conde, και η Praia da Torreira στο Aveiro.

Παρά το γεγονός ότι γενικά είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, συμβαίνει συχνά στο νότιο τμήμα του Κόλπου της Carpentaria στη Βόρεια Αυστραλία, σημειώνει το MeteoPT. Αυτή είναι η μόνη γνωστή τοποθεσία όπου τα κυλιόμενα νέφη μπορούν να προβλεφθούν και να παρατηρηθούν τακτικά, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους και της θάλασσάς της. Σε αυτή τη χώρα, ωστόσο, το φαινόμενο είναι λαϊκά γνωστό ως "morning glory cloud".

